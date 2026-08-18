POTPUNI MEGAPREOKRET?! Crno-beli kvare posao Portugalcima?!
Iako je već bio viđen u dresu Brage, pojavio se novi klub zainteresovan za bivšeg napadača Partizana.
Tokom jučerašnjeg dana pojavila se informacija da je Štutgart prihvatio ponudu Portugalaca u iznosu od 8.000.000 evra i prodao srpskog reprezentativca Jovana Miloševića.
Nemački "Skaj sport" lansirao je ovu vest, ali se sada u ovaj transfer uključio i italijanski Udineze. Klub sa Friulija, predvođen srpskim stručnjakom Kostom Runjajićem, želi da pokvari već viđen dogovor Brage sa nekadašnjim ljubimcem "grobara".
Ipak, povremeni član "orlova" je trenutno bliži Portugalcima, jer su mu na sto stavili ugovor na tri godine, pa ako Milošević prihvati uslove, ostaće u Bragi bar do 2031.
Podsetimo, srpski gogleter je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Bremenu, igrajući za Verder. U timu "zelenih" je na 13 mečeva dao tri gola i imao jednu asistenciju. Iako se očekivalo da ostane, Študgart je na njegovu poziciju doveo Dženana Pejčinović iz Volfzburga za 25.000.000 evra.
Posle toga, za Srbina nije bilo mesta, naročito jer su tu još Ermedin Demirović i Deniz Undav.
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