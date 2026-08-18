ŠAMAR KAKAV PARTIZAN NE PAMTI! Humska se crveni od stida!

Taman kada je delovalo da je Partizan eliminacijom Tobola uhvatio pravi ritam i pronašao željenu formu, usledio je hladan tuš.

FOTO: FK Partizan

Neočekivani poraz od Radničkog iz Kragujevca potpuno je ogolio trenutne slabosti u igri crno-belih, a po domino efektu, na ovaj neuspeh nadovezali su se i ostali rezultati u domaćem šampionatu.

Novi udarac za "Parni valjak" stigao je iz Novog Pazara. Pobedom Pazaraca nad Vojvodinom, Partizan je skliznuo na poražavajuće 11. mesto na tabeli Superlige Srbije, čime se i zvanično našao u zoni ugroženih timova. Nalaziti se na poziciji ispod proseka, u društvu ekipa poput Zemuna, Mačve i niškog Radničkog, predstavlja ozbiljan šamar i alarm za uzbunu na samom početku takmičarske godine.

Jasno je da je igranje na dva fronta uzelo ogroman danak. Izabranici Saše Ilića su očigledno sav fokus i energiju usmerili na predstojeću borbu za plasman u Ligu konferencija, što se direktno odrazilo na domaće prvenstvo. Ipak, tabela u ovom trenutku izgleda neumoljivo i stvara ogroman psihološki pritisak pred izuzetno važan i rizičan evropski dvomeč protiv španskog Hetafea.

Jedina svetla tačka u ovim teškim trenucima za klub iz Humske jeste činjenica da je odigrano tek 5. kolo. Vremena i prostora za popravni ispit ima, a crno-belima naruku ide i to što imaju utakmicu manje u odnosu na direktne rivale, pa se očekuje brza reakcija i popravljanje bodovnog salda. Međutim, ono što najviše brine navijače jeste bolna istina da je Partizan, tek što je sezona počela, već napravio ozbiljan i teško nadoknadiv zaostatak u trci za šampionsku titulu u odnosu na večitog rivala, Crvenu zvezdu.

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