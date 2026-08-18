Politika

PREDSEDNIK SUTRA OBILAZI TOPLIČKI OKRUG: Ovo je detaljan program posete

В.Н.

18. 08. 2026. u 14:30

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće sutra Toplički okrug.

ПРЕДСЕДНИК СУТРА ОБИЛАЗИ ТОПЛИЧКИ ОКРУГ: Ово је детаљан програм посете

Foto: Pink TV

U nastavku pročitajte detaljan raspored aktivnosti:

09.00 Obilazak pogona kompanije „Jumko“ (Rača Kuršumlijska, Kuršumlija)

09.40 Obilazak radova na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja

10.20 Obilazak nove zgrade Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja (Kuršumlija)

10.55 Obilazak radova na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema (Kuršumlija)

11.40 Obilazak domaćinstva porodice Veljić (Blace)12.15 Obilazak porodične destilerije MI-MI d.o.o. Blace

13.10 Obilazak pekare „Oskar“ (Prokuplje)

13.45 Obilazak završnih radova na vrtiću „Čarolija“ (Prokuplje)

14.30 Obilazak preduzeća za proizvodnju plastične ambalaže SZR „Kesa“

15.05 Obilazak porodice Filipović

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