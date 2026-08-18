PREDSEDNIK SUTRA OBILAZI TOPLIČKI OKRUG: Ovo je detaljan program posete

PREDSEDNICA Narodne skupštine, Ana Brnabić, reagovala je društvenoj mreži Iks na objavu profila Blokada SFBG, u kojoj se navodi da je u poslednja 24 časa pristigao trocifren broj novih prijava za kontrolore na biračkim mestima, poručivši da je to "sjajna vest", ali i da sad ostaje još jedno ključno pitanje – da li će tzv. studentska lista prihvatiti izborne rezultate, bez obzira na to ko bude pobedio.