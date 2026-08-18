Bila je najbolja na svetu, srušila legendarnu teniserku, sada je promenila sport i izgleda nestvarno u petoj deceniji
Napustila je tenis sa samo 27 godina
Argentinka Žisela Dulko ostavila je neizbrisiv trag u istoriji tenisa. Tokom karijere je stigla do 26. mesta u singlu i osvojila četiri titule, ali je njeno ime zlatnim slovima upisano u konkurenciji dublova.
Bila je svetski broj jedan, a vrhunac karijere doživela je 2011. godine kada je sa Italijankom Flavijom Penetom podigla trofej na Australijan openu. Njih dve su u velikom finalu savladale Viktoriju Azarenku i Mariju Kirilenko, potvrdivši dominaciju na ženskom turu.
Jedan od najvažnijih trenutaka u njenoj karijeri dogodio se na Rolan Garosu 2004. godine. Tada je mlada Gisela u drugom kolu eliminisala čuvenu Martinu Navratilovu (3-6, 6-3, 6-3). Ispostavilo se da je to bio poslednji singl meč američke legende na Grend slemovima.
Iako se povukla 2012. godine, sa svega 27 godina, Žisela nije napustila sport. Danas je ambasadorka poznatih lanaca teretana, bavi se modelingom i radi kao stručni TV konsultant tokom najvećih turnira.
Njenih skoro 190.000 pratilaca na Instagramu redovno ostaje bez daha pred fotografijama sa treninga ili odmora. Nedavno je objavila sliku u teniskoj opremi uz kratku poruku: "Jedva čekam da se vratim".
Ipak, teniski teren je u poslednje vreme zamenila onim za padel, sportom koji je u ogromnoj ekspanziji, a koji Žisela aktivno promoviše širom Argentine.
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