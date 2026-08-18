MASK OPTIMISTIČAN: Nadam se brzom rešenju ukrajinskog sukoba
AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask nada se da će ukrajinski sukob uskoro biti okončan.
„Nadam se da će uskoro nastupiti mir“, napisao je Mask na društvenoj mreži Iks, komentarišući sukob u Ukrajini.
Rusija je više puta istakla da je spremna za traženje pregovaračkog rešenja ukrajinske krize, oslanjajući se na dogovore koje su ruski i američki predsednik postigli na samitu na Aljasci, uključujući rešavanje prvobitnih uzroka sukoba u vidu pretnji po nacionalnu bezbednost Rusije.
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov poručio je da kijevski režim treba da donese odluku i započne pregovore.
(Sputnjik)
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