Svet

MASK OPTIMISTIČAN: Nadam se brzom rešenju ukrajinskog sukoba

В.Н.

18. 08. 2026. u 12:36

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AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask nada se da će ukrajinski sukob uskoro biti okončan.

МАСК ОПТИМИСТИЧАН: Надам се брзом решењу украјинског сукоба

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

„Nadam se da će uskoro nastupiti mir“, napisao je Mask na društvenoj mreži Iks, komentarišući sukob u Ukrajini.

Rusija je više puta istakla da je spremna za traženje pregovaračkog rešenja ukrajinske krize, oslanjajući se na dogovore koje su ruski i američki predsednik postigli na samitu na Aljasci, uključujući rešavanje prvobitnih uzroka sukoba u vidu pretnji po nacionalnu bezbednost Rusije.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov poručio je da kijevski režim treba da donese odluku i započne pregovore.

(Sputnjik)

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