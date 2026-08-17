ZAŠTO SE U AVIONU HRANA ČINI MANJE UKUSNOM? Nije uvek kriv kuvar, postoji naučno objašnjenje

AKO vam se čini da isti obrok na zemlji ima mnogo intenzivniji ukus nego tokom leta, niste jedini. Uslovi u avionskoj kabini menjaju način na koji osećamo mirise i ukuse, a posebno slano i slatko.

Rüdiger Wölk / imago stock&people / Profimedia

Hrana u avionu nema baš najbolju reputaciju. Putnici se često žale da je bezukusna, nedovoljno slana ili jednostavno drugačija od onoga što bi očekivali od istog obroka na zemlji.

Međutim, problem nije nužno samo u načinu pripreme hrane. Deo objašnjenja krije se u uslovima koji vladaju u avionskoj kabini na visini od nekoliko hiljada metara.

Istraživanja nemačkog Instituta Fraunhofer pokazala su da sniženi pritisak u kabini utiče na našu percepciju mirisa i ukusa. Naučnici su uslove leta simulirali u posebnoj komori sa delom pravog aviona Erbas A310 i ispitivali kako putnici doživljavaju različite namirnice i napitke.

Slano i slatko osećamo slabije

Rezultati su pokazali da se pri uslovima koji odgovaraju onima tokom leta slan ukus može osećati za oko 20 do 30 odsto slabije, dok percepcija slatkog može biti smanjena za oko 15 do 20 odsto.

Zbog toga jelo koje bi na zemlji bilo sasvim dovoljno začinjeno u avionu može da deluje bljutavo.

Naučnici su efekat uslova u avionskoj kabini na čulo mirisa i ukusa uporedili sa osećajem koji imamo kada smo prehlađeni.

Suv vazduh dodatno menja doživljaj hrane

Vazduh u avionskoj kabini je veoma suv. Relativna vlažnost tokom leta može da bude oko 20 odsto, pa čak i niža.

Suvo okruženje utiče na sluzokožu nosa i usta, a pošto je miris veoma važan deo onoga što doživljavamo kao ukus, celokupan doživljaj obroka može da bude drugačiji nego na zemlji.

I buka može da utiče na ukus

Zanimljivo je da ni neprekidna buka motora i kabine nije bez značaja.

Naučna istraživanja pokazala su da jaka pozadinska buka može da promeni način na koji doživljavamo određene karakteristike hrane, uključujući slatkoću i slanost.

Drugim rečima, na obrok u avionu ne utiče samo ono što se nalazi na tacni – već i okruženje u kojem ga jedemo.

Zašto je paradajz sok posebna priča?

Jedno od zanimljivijih otkrića odnosi se na sok od paradajza.

Istraživači Fraunhofera ustanovili su da su ispitanici sok od paradajza drugačije ocenjivali u uslovima koji simuliraju let nego na zemlji. Na nižem pritisku njegov ukus i aroma bili su prijatniji za deo ispitanika.

Jedno od objašnjenja je što se puniji i pikantni ukus kojim obiluje paradajz, bolje održava u uslovima leta nego slatko i slano.

Zbog toga nije neobično što je upravo sok od paradajza postao jedan od prepoznatljivih napitaka tokom putovanja avionom.

Avio-kompanije zato prilagođavaju recepte

Ovi efekti poznati su i kompanijama koje pripremaju hranu za avione.

U istraživanjima Fraunhofera za Luhanzu testirani su obroci u uslovima koji simuliraju pravi let, a rezultati su korišćeni prilikom prilagođavanja recepata. Blaža jela, poput ribe ili piletine, zahtevala su intenzivnije začine, dok su snažnije arome bolje podnosile uslove u kabini.

Zato, sledeći put kada vam ručak na visini od nekoliko hiljada metara bude delovao pomalo bezukusno, nemojte odmah okriviti kuvara.

Možda je za deo problema kriv – sam let.

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