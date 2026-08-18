UKRAJINAC IZAZVAO SKANDAL: Odbio da uđe u igru i hoće za džabe da ide, a košta 15 miliona

Izazvao je veliki potres u klubu

Foto: Printskrin Instagram/viktortsygankov

Ukrajinski reprezentativac Viktor Cigankov (28) nalazi se u centru velikog skandala u Španiji. Fudbaler Đirone odbio je da uđe u igru u drugom poluvremenu utakmice prvog kola druge španske lige protiv Leganesa (1:1), što je izazvalo pravi potres u klubu.

Cigankov, koji je u Đironu stigao 2023. godine iz kijevskog Dinama za pet miliona evra, zahtevao je od uprave da mu dozvoli odlazak bez obeštećenja ovog leta, uprkos tome što ima važeći ugovor do juna 2027. godine. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je u sličnoj poziciji i njegov sunarodnik Vladislav Vanat (24).

Trener Đirone, Kike Alvarez, potvrdio je nakon meča da problem nije povreda, već volja igrača.

– Teoretski, on je dobro. Bio je u sastavu, ali nije želeo da uđe u igru. To je sve što mogu da kažem, ništa više – izjavio je vidno nezadovoljni Alvarez.

S druge strane, uprava španskog kluba, koji je prošlu sezonu završio na 19. mestu Primere i ispao u niži rang, ne želi ni da čuje za besplatan transfer. Iberijci za krilnog napadača potražuju 10 miliona evra.

Sukob je eskalirao kada je Cigankov na svom Instagram profilu objavio "skrinšotove" poruka koje je dobio od kluba. U opštoj poruci upućenoj timu, klub je podsetio igrače da "svaka javna komunikacija ili intervju moraju biti odobreni od strane portparola".

Ubrzo mu je stigla i direktna, preteća poruka:

– Davanje intervjua ili javnih izjava bez autorizacije predstavlja kršenje ugovora, što povlači disciplinske mere.

Ukrajinac je na ovo reagovao provokativno, objavivši sliku čoveka koji drži ruku preko usta uz zagonetnu poruku: "Progovoriću jednog dana..."

Iako je Đirona ispala u drugu ligu, Cigankov iza sebe ima odlične brojke. Za španski tim je postigao 20 golova uz 23 asistencije na 119 utakmica, dok je u dresu kijevskog Dinama bio još impresivniji sa 94 pogotka.

Njegova trenutna tržišna vrednost procenjuje se na 15 miliona evra, a uprkos skandalu, interesenata ne manjka. Pominju se Selta iz Viga, Sevilja, Valensija, Espanjol, ali i Ajaks.