DUBOČICA NOVI IZAZOV: OFK Vršac sutra pred svojim navijačima igra 4. kolo Prve lige
POSLE veoma važne pobede nad Javorom u Ivanjici, OFK Vršac sutra, 19. avgusta, na svom terenu dočekuje ekipu Dubočice, koja je u prva tri kola Prve lige Srbije pokazala visok nivo igre. Meč na Gradskom stadionu u Vršcu počeće u 17 časova.
Trener Vrščana Darko Rakočević očekuje zahtevnu utakmicu, ali i veću sigurnost svojih igrača.
-Dubočica je u prva tri kola pokazala da ima kvalitet i da zna da kazni svaku grešku. Sama činjenica da su od mogućih devet bodova osvojili sedam, poziva na opreznost i maksimalnu ozbiljnost. S druge strane, nama je pobeda nad Javorom mnogo značila, pa očekujem da ekipa bude još sigurnija i da pokaže energiju, disciplinu i karakter – kaže Rakočević.
On kostatuje da momci sjajno rade, a od vršačke publike očekuje da bude njihov 12. igrač.
-Što se zdravstvenog biltena tiče, situacija je dobra. Nikolić je sve bolje i očekujemo da se uskoro vrati u puni trenažni proces. Svi ostali su zdravi i na raspolaganju stručnom štabu. To nam je veoma važno, posebno u ovom ritmu utakmica, jer imamo mogućnost da biramo i da uvek budemo kompletni – dodaje Rakočević.
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