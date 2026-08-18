Fudbal

DUBOČICA NOVI IZAZOV: OFK Vršac sutra pred svojim navijačima igra 4. kolo Prve lige

Јелена Баљак
Jelena Baljak

18. 08. 2026. u 14:40

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POSLE veoma važne pobede nad Javorom u Ivanjici, OFK Vršac sutra, 19. avgusta, na svom terenu dočekuje ekipu Dubočice, koja je u prva tri kola Prve lige Srbije pokazala visok nivo igre. Meč na Gradskom stadionu u Vršcu počeće u 17 časova.

ДУБОЧИЦА НОВИ ИЗАЗОВ: ОФК Вршац сутра пред својим навијачима игра 4. коло Прве лиге

Foto: OFK Vršac

Trener Vrščana Darko Rakočević očekuje zahtevnu utakmicu, ali i veću sigurnost svojih igrača.

-Dubočica je u prva tri kola pokazala da ima kvalitet i da zna da kazni svaku grešku. Sama činjenica da su od mogućih devet bodova osvojili sedam, poziva na opreznost i maksimalnu ozbiljnost. S druge strane, nama je pobeda nad Javorom mnogo značila, pa očekujem da ekipa bude još sigurnija i da pokaže energiju, disciplinu i karakter – kaže Rakočević.

On kostatuje da momci sjajno rade, a od vršačke publike očekuje da bude njihov 12. igrač.

-Što se zdravstvenog biltena tiče, situacija je dobra. Nikolić je sve bolje i očekujemo da se uskoro vrati u puni trenažni proces. Svi ostali su zdravi i na raspolaganju stručnom štabu. To nam je veoma važno, posebno u ovom ritmu utakmica, jer imamo mogućnost da biramo i da uvek budemo kompletni – dodaje Rakočević.

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