TENISERKA OSTAVILA SVE U NEVERICI: Izvukla čašu misterioznog pića ispod peškira, pa nakon toga dobila meč
Svi su mislili da je u pitanju pivo, ali...
Američka teniserka Amanda Anisimova plasirala se u osminu finala turnira u Sinsinatiju nakon što je u trileru savladala Filipinku Aleksandru Ealu sa 4:6, 6:4, 6:2. Ipak, rezultat je ostao u drugom planu zbog nesvakidašnjeg ponašanja Amerikanke, koja je postala glavna tema svetskih medija zbog "misterioznog" pića koje je konzumirala tokom pauze.
Gledaoci kraj malih ekrana i navijači na tribinama ostali su u šoku kada je Anisimova, u trenucima dok je meč bio na klackalici, ispod peškira izvukla plastičnu čašu sa tečnošću koja je neodoljivo podsećala na – pivo. Društvene mreže su se momentalno usijale, a komentari "da li ona to pije svetli lager usred odlučujućeg seta" postali su viralni.
Ipak, misterija je ubrzo rešena. Kako se ispostavilo, nije bila reč o alkoholu, već o energetskom piću koji je teniserka sipala u čašu kako bi povratila energiju. Taj "veštački adrenalin" očigledno je upalio, jer je Anisimova nakon toga zaigrala kao u transu i dominantno privela meč kraju.
Pre nego što je posegnula za čašom, Anisimova je vodila bizaran razgovor sa svojim trenerom Hendrikom Vleshuversom, sa kojim je nedavno obnovila saradnju. Na njegov pokušaj da je motiviše pričom o borbenom duhu, Amanda je hladnokrvno odgovorila:
– Nemam baš nekog borbenog duha, tako da... eto.
Zbunjeni trener ju je upitao: – Nemaš borbenog duha?
– Pa, u prvom setu ga nisam imala, pretpostavljam. Izgubila sam ga – odbrusila je 24-godišnja teniserka.
Ipak, uz pomoć energetskog pića i promene mentaliteta, dvostruka Grend slem finalistkinja uspela je da izbaci žilavu Filipinku i zakaže duel sa aktuelnom šampionkom Vimbldona, Lindom Noskovom.
– Srećna sam što sam pronašla svoju igru usred meča. Aleks je opasna protivnica i znala sam da će biti teško. Radujem se duelu protiv Noskove, ona dolazi sa titulom sa Vimbldona i to će biti pravi test da vidim gde sam trenutno – izjavila je Anisimova nakon meča.
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