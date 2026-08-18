PREMINULA VEDRANA RUDAN: Poznata književnica izgubila tešku životnu bitku
HRVATSKA književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom.
Vest o smrti književnice podeljena je na njenoj Fejsbuk stranici uz poruku da je "otišla na područje bez signala".
"Showbuzz.hr" navodi da je vest potvrđena za njihov portal iz izvora bliskih književnici.
Vedrana Rudan (rođena 29. oktobra 1949. u Opatiji) bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih, savremenih hrvatskih književnica, kolumnistkinja i novinarki.
Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure.
Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Rijeci (smer hrvatski i nemački jezik). Pre nego što se u potpunosti posvetila pisanju, radila je razne poslove: bila je nastavnica, turistički vodič, proizvođačica sladoleda i novinarka.
Stekla je veliku popularnost debitantskim romanom „Uvo, grlo, nož”, objavljenim 2002. godine. Usledili su uspešni naslovi kao što su „Ljubav na poslednji pogled”, „Ja, nevernica”, „Kad čovek živi”, „Kosturi iz okruga Medison” i „Čovek u grlu”.
U autobiografskom romanu „Ples oko Sunca” iz 2019. godine iskreno je iznela detalje o svom životu, detinjstvu i usponima i padovima, dok je 2022. objavila roman „Doživotna robija”.
Na svom blogu je takođe pisala o svojoj svakodnevnoj borbi sa rakom.
Uskoro opširnije
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