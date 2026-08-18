"VUČIĆ UVEK DOBRODOŠAO U NOVI SAD!" Gradonačelnik Mićin: Dočekaćemo ga srdačno, Novosađani znaju šta je uradio za grad

GRADONAČELNIK Novog Sada, Žarko Mićin, poručio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uvek dobrodošao u Novi Sad, ističući da će ga Novosađani dočekati "srdačno i srećno", dok je govorio i o projektima i merama koje su, kako je naveo, realizovane uz podršku države.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Dočekaćemo predsednika Vučića kako su Novosađani svakog dočekivali- srdačno i bićemo srećni, rekao je za Informer televiziju Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

- Ponoviću sto puta- predsednik Republike je dobrodošao u Novi Sad uvek. Dočekaćemo ga kako su Novosađani svakog dočekivali- srdačno i bićemo srećni. Oni koji prate šta je predsednik Vučić radio za Novi Sad itekako znaju da treba da budu srećni. Mi od 2012. godine imamo kontinuiranu podršku predsednika i Vlade Srbije. Sve fabrike koje su došle u Novi Sad, svuda smo dobili podršku Vlade. Naravno da je bilo zlih jezika, njima smeta napredak, oni sve izruguju - istakao je Mićin.

Gradonačelnik Srpske Atine naveo je i da je cilj da sledeće godine Grad ima još veći budžet.

- Radimo novi plan detaljne regulacije, za novu fabriku vode. Time ćemo dobiti sve parametre. U narednih pet do sedam godina bismo morali da realizujemo takav projekat - naglasio je.

On se osvrnuo i na besplatne udžbenike za sve osnovce, čija je isporuka u škole počela.

- Sve vreme su govorili kako je to predizborni trik. Svi učenici od prvog do osmog razreda sada dobijaju besplatne udžbenike. To je velika stvar za Novi Sad. To je mera koja je trajna. Vrtići su takođe besplatni, još otkad je gradonačelnik bio Miloš Vučević. Imamo i subvencije za privatne vrtiće. Broj ličnih pratilaca koje plaća Novi Sad je veliki. Imamo deo roditelja koji su na listi čekanja za lične pratioce. Videćemo u budućnosti da izdvojimo dodatna sredstva za ličnu pratnju i olakšamo roditeljima dece sa smetnjama u razvoju - najavio je Mićin.

Kako dalje navodi, radovi na Fruškogorskom koridoru napreduju dobro i da idu planiranom dinamikom.

- To je jedan od istorijski najznačajnijih projekata za Novi Sad. Tu će biti najduži tunel u Srbiji. Bio sam sa predsednikom Vučićem i video kakvo je to čudo tehnike - zaključio je Mićin.

(Informer TV)

BONUS VIDEO: Sa Petrovaradina pešice krenuli građani na veliki skup u Beogradu