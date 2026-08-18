MLEČNI PUT "POJEO" ČITAVU GALAKSIJU: Kako je promenjena kosmička istorija pre 11,8 milijardi godina
MLEČNI put je pre oko 11,8 milijardi godina progutao patuljastu galaksiju, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature Astronomy.
Naučnici su proučavali zvezdana jata u oblasti koja obuhvata unutrašnjih 20.000 svetlosnih godina Mlečnog puta, koristeći podatke svemirskih teleskopa Habl i Gaja, preneo je Rojters.
Analizirali starost, sastav i kretanje
Istraživači su analizirali starost, hemijski sastav i kretanje zvezda kako bi utvrdili njihovo poreklo.
Oni su procenili da je progutana patuljasta galaksija u trenutku spajanja imala masu svojih zvezda jednaku masi oko 500 miliona Sunca, odnosno približno četvrtinu mase Mlečnog puta u to vreme.
"Ključni nalaz našeg istraživanja je nedvosmisleno otkriće prvog spajanja koje je naša galaksija doživela", rekao je astrofizičar Davide Masari iz Nacionalnog instituta za astrofiziku u Bolonji, koji je i glavni autor studije.
Šta je donelo spajanje?
Po njegovim rečima, spajanje je Mlečnom putu donelo veliki broj zvezda, međuzvezdani gas i tamnu materiju.
Iako se zvezde nisu međusobno sudarale, sudar gasa iz dve galaksije verovatno je pokrenuo stvaranje velikog broja novih zvezda. Mlečni put je kasnije prošao kroz još najmanje dva velika spajanja.
Masari je ocenio da proučavanje tih događaja može da pomogne naučnicima da bolje razumeju nastanak Mlečnog puta, kao i formiranje Sunčevog sistema i Zemlje.
(Tanjug)
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