VUČIĆ SUTRA OBILAZI DVA VELIKA GRADILIŠTA U BEOGRADU: Predsednik prvo ide u GAK, a potom i u Tiršovu 2
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obići će radove na dve važne zdravstvene ustanove u prestonici.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra, 18. avgusta, radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2".
Vučić će u 10 časova obići radove na Klinici za ginekologiju i akušerstvo.
Nakon toga, u 10.30 časova, predsednik će obići i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2".
Poseta je predviđena u okviru obilaska aktuelnih radova na unapređenju zdravstvene infrastrukture u Beogradu.
BONUS VIDEO: Predsednik u razgovoru sa građanima Ćuprije tokom obilaska kompanije NIP Spasić
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