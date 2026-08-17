Politika

VUČIĆ SUTRA OBILAZI DVA VELIKA GRADILIŠTA U BEOGRADU: Predsednik prvo ide u GAK, a potom i u Tiršovu 2

T.J.

17. 08. 2026. u 20:15

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obići će radove na dve važne zdravstvene ustanove u prestonici.

ВУЧИЋ СУТРА ОБИЛАЗИ ДВА ВЕЛИКА ГРАДИЛИШТА У БЕОГРАДУ: Председник прво иде у ГАК, а потом и у Тиршову 2

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra, 18. avgusta, radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2".

Vučić će u 10 časova obići radove na Klinici za ginekologiju i akušerstvo.

Nakon toga, u 10.30 časova, predsednik će obići i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2".

Poseta je predviđena u okviru obilaska aktuelnih radova na unapređenju zdravstvene infrastrukture u Beogradu.

BONUS VIDEO: Predsednik u razgovoru sa građanima Ćuprije tokom obilaska kompanije NIP Spasić

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