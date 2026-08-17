POSNE PLJESKAVICE OD TIKVICA: Hrskave spolja, sočne iznutra
Ako tražite jednostavan, ukusan i posan obrok koji se priprema od sastojaka koje većina nas ima u kuhinji, ove pljeskavice od tikvica su pravi izbor. Lagane, mirisne i pune povrća, odlične su kao samostalan obrok, prilog ili lagana večera.
Sastojci
- 1 kg tikvica
- ½ praziluka
- 3–4 čena belog luka
- ½ glavice crvenog luka
- 1 šargarepa
- 6 kašika griza
- 6 kašika brašna
- so
- malo origana
- peršun
- ulje
Priprema
Tikvice oljuštite i izrendajte, posolite i ostavite da odstoje oko 20 minuta. Zatim ih dobro ocedite od viška vode i prebacite u veću činiju.
Praziluk, crveni i beli luk i šargarepu sitno iseckajte, peršun usitnite, pa sve dodajte tikvicama. Ubacite griz i brašno, začinite solju i origanom, pa dobro sjedinite smesu.
Kašikom uzimajte smesu i spuštajte je u dobro zagrejano ulje, formirajući pljeskavice. Pržite ih sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove pljeskavice stavljajte na papirni ubrus kako bi se ocedio višak ulja.
Prijatno!
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