BORITE SE SVUDA PROTIV TAKVIH LIKOVA! Gujon: "On se preziva Stojković, a piše protiv Srbije, mene je sramota"

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, Arno Gujon, oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom uvreda i pretnji koje dobija, poručivši da je posle novih objava pojedinih javnih ličnosti odlučio da se "bori protiv njih".

Foto: Instagram/arno.gujon

- Evo kakvi me ljudi vređaju i prete da će me proterati u Francusku. Dugo nisam obraćao pažnju na to, ali sada, kada sam video šta sve oni pišu o Srbiji, imam baš jaku želju da se borim protiv njih - napisao je Gujon.

U video-snimku koji je objavio uz poruku, Gujon je objasnio da je povod za njegovo obraćanje bio njegov prethodni odgovor Pavlu Grboviću, u kojem je komentarisao njegovo reagovanje na pad Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.

Gujon je rekao da je njegova objava imala gotovo 100.000 pregleda, nakon čega je, kako navodi, pogledao ko je sve preneo njegov tvit.

Posebno je izdvojio Dušana Teodorovića, advokata Čedomira Stojkovića i Ivana Videnovića, citirajući njihove stavove o spoljnopolitičkom kursu Srbije, Kosovu i Metohiji, Rusiji, NATO-u i Srebrenici.

- Juče sam objavio tvit, odgovor Pavlu Grboviću, koji se skoro pa radovao što je beogradski univerzitet pao na Šangajskoj listi, a pre nekog vremena pogledam i vidim - taj tvit ima skoro 100.000 pregleda. Onda uđem da vidim o čemu se radi. Kad se nisam zaprepastio! Troje ljudi, skoro pa zvaničnika, sa ovim kukicama, zvaničnim nalozima, to su ljudi koji idu u medije, sve to su preneli, i to negativno naravno, napadajući mene. Ušao sam da vidim ko su oni. Jedan se zove Dušan Teodorović, ako ste čuli za njega. Evo, on piše: "Postoji samo jedan put - EU, NATO, sankcije Rusiji, sporazum sa (tzv.) Kosovom, osuda ratnih zločina i zločinaca, dobrosusedski odnosi." E sad, drugi čovek se preziva Stojković. advokat neki, Čedomir: "Srbija mora da uspostavi novi politički kurs. I to je Zapad. Zapad i samo Zapad. Kosovo je nezavisna država sa kojom gradimo dobrosusedske odnose i Rusija je teroristička država, koja podstiče antizapadnu politiku - rekao je Gujon u videu.

On je, komentarišući objavu Čedomira Stojkovića, rekao da mu je "malo neprijatno" zbog njegovog imena, dok je za stavove koje je izneo ocenio da su "budalaštine".

- Čovek se preziva Stojković. Mislim, ja se prezivam Gujon, ali iskreno malo mi je neprijatno zbog toga. Kako možeš da se zoveš Čedomir, a pišeš takve budalaštine. Onda imamo jednog čoveka, Ivan Videnović, i on kaže: "U Srebrenici je bio genocid, na Kosovu je sprečen genocid, Kosovo je nezavisno, Euromajdan je protest za slobodu i demokratiju, Rusija je teroristička država i zločinački nacistički agresor - dodao je Gujon.

Govoreći o trojici autora čije je objave naveo, Gujon je ocenio da je reč o ljudima koji imaju pristup medijima i da zbog toga njihove poruke, po njegovom mišljenju, imaju veći uticaj na društvo.

- Znam da većina vas nema Iks, zato što je tamo mali broj ekstremizovanih ljudi, ali ipak oni su veoma aktivni, oni imaju svoje društvo oko sebe, oni imaju pristup medijima, novinama, televizijama, časopisima, oni utiču na naše društvo, na naše mentalno zdravlje, oni utiču na našu političku situaciju u Srbiji i protiv njih moramo da se borimo - poručio je Gujon.

Evo kakvi me ljudi vređaju i prete da će me proterati u Francusku. Dugo nisam obraćao pažnju na to ali sada, kada sam video šta sve oni pišu o Srbiji, imam baš jaku želju da se borim protiv njih. pic.twitter.com/wHyHJUJVGU — Arno Gujon (@ArnoGujon) August 18, 2026

Na kraju je poslao snažnu poruku svima koji vole Srbiju:

- Zato sam hteo da vam skrenem pažnju - borite se i na društvenim mrežama, podelite ono što je nacionalno pozitivno, afirmativno, ono što objavljujemo, jer jedino tako možemo da se borimo protiv takvih likova koji zaista uništavaju i Srbiju i srpski narod! - rekao je Gujon.

Gujon je i ranije u javnim nastupima oštro kritikovao stavove dela opozicionih i javnih ličnosti prema Srbiji i Rusiji.

Njegova najnovija objava na Iksu izazvala je pažnju upravo zbog poruke da više ne želi da ignoriše ono što vidi kao organizovane napade i negativne stavove o Srbiji.

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