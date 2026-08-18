ČISTO IŽIVLJAVANJE! Ameri brutalno namestili Novaka Đokoića: Legenda nije mogla više da ćuti

SADA je sve otkriveno!

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Nekadašnji četvrti teniser sveta i poznati teniski analitičar, Greg Ruzedski, oštro je kritikovao organizatore Mastersa u Sinsinatiju zbog rasporeda mečeva koji je direktno uticao na ranu eliminaciju najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića. Đoković je turnir završio već na samom startu, pretrpevši poraz od mladog Argentinca Tijaga Agustina Tirantea, a Ruzedski smatra da su organizatori napravili kardinalnu grešku jer srpskom asu nisu dodelili večernji termin.

U svom autorskom podkastu, Britanac je otvoreno stao u odbranu 39-godišnjeg Srbina, istakavši da najveći šampioni moraju imati drugačiji tretman kada su u pitanju ekstremni vremenski uslovi.

"Zašto Novak nije igrao uveče?"

Ruzedski nije krio razočaranje odlukom direktora turnira da Novaka pošalju na teren u jeku dnevnog programa, kada su temperature i vlažnost vazduha u Ohaju na vrhuncu.

– Zašto Novaku nije određen večernji termin? – zapitao se bivši finalista Ju-Es opena. – Iako svestan da to nije uvek izvodljivo zbog televizijskih prava i kompleksnosti rasporeda, najveći asovi prosto moraju da budu zaštićeni od ćudi vremena. Veoma sam srećan što uopšte imam priliku da gledam Novaka na bilo kom turniru u ovoj fazi njegove karijere. On ima 39 godina i ono što i dalje postiže je apsolutno fenomenalno. Međutim, u Sinsinatiju je fizički izuzetno teško igrati. Vreme tamo zna da bude brutalno.

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Pakao Sinsinatija: Znoj lije, reket ispada iz ruke

Ruzedski je izneo i lična sećanja na nastupe na ovom Mastersu, slikovito opisujući kroz kakav pakao prolaze teniseri na terenu.

– Odlično se sećam svojih mečeva tamo. Bukvalno bih samo stajao na terenu, a sa mene je lio znoj u potocima. Jedva sam držao reket u rukama. Vrućina je ponekad nepodnošljiva, do te mere da morate konstantno da držite ledeni peškir oko vrata. Pa pogledajte samo meč mladog Džeka Drejpera. On je u punoj snazi, mnogo mlađi od Novaka, pa je jedva izdržao te uslove – napravio je paralelu Ruzedski.

Jedan gem trajao 17 minuta

Analizirajući sam meč protiv Tirantea, Ruzedski je naglasio da je igranje u sred dana protiv znatno mlađeg rivala bio preveliki rizik za Đokovićevo zdravlje, koje ga, prema ranijim priznanjima, muči već godinama.

– Novak je morao da bude zaštićen. On ne sme da igra po takvoj vrućini u sred dnevnog programa. Njegovo mesto je bilo posle 19 časova, u večernjem terminu. Đoković je svojim rezultatima i istorijom tenisa zaslužio takav odnos organizatora. Ovakav program je bio brutalan prema njemu, posebno kada preko puta sebe ima mladog i poletnog igrača kao što je Tirante. Samo jedan gem su igrali čak 17 minuta! Zamislite šta to znači za organizam na takvoj sparini – dodao je Britanac.

Na kraju, Ruzedski je izrazio nadu da će predstojeći grend slem u Njujorku pokazati više poštovanja prema osvajaču 24 najvažnije titule.

– Iskreno se nadam da se ovakva greška neće ponoviti i da će na Ju-Es openu organizatori imati više sluha i zaštititi Novaka. Svi želimo da ga gledamo na terenu još dugo vremena – zaključio je Ruzedski.

