OVO ČEKA CRNO-BELA STRANA ISTANBULA: Poznato kada će debitovati Dušan Vlahović za Bešiktaš

Srpski fudbaler, Dušan Vlahović, novi je napadač Bešiktaša, a uskoro će i debitovati za istanbulske crno-bele.

Murat Sengul / AFP / Profimedia

Prva prilika za to desiće se u četvrtak u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Kauno Žalgirisa, a onda i za vikend protiv Alanje.

"Mislim da će biti na klupi u četvrtak. Moramo da budemo pažljivi, ne želimo bespotrebno da rizikujemo povrede igrača. On ulazi u formu. Fizički je igrač, vrlo dobar finišer u šesnaestercu. Uskoro ćemo ga videti na terenu", rekao je Italijano nakon jučerašnjeg meča i pobede protiv Ejupspora.