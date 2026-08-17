Fudbal

OVO ČEKA CRNO-BELA STRANA ISTANBULA: Poznato kada će debitovati Dušan Vlahović za Bešiktaš

Filip Milošević

17. 08. 2026. u 14:46

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Srpski fudbaler, Dušan Vlahović, novi je napadač Bešiktaša, a uskoro će i debitovati za istanbulske crno-bele.

ОВО ЧЕКА ЦРНО-БЕЛА СТРАНА ИСТАНБУЛА: Познато када ће дебитовати Душан Влаховић за Бешикташ

Murat Sengul / AFP / Profimedia

Prva prilika za to desiće se u četvrtak u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Kauno Žalgirisa, a onda i za vikend protiv Alanje.

"Mislim da će biti na klupi u četvrtak. Moramo da budemo pažljivi, ne želimo bespotrebno da rizikujemo povrede igrača. On ulazi u formu. Fizički je igrač, vrlo dobar finišer u šesnaestercu. Uskoro ćemo ga videti na terenu", rekao je Italijano nakon jučerašnjeg meča i pobede protiv Ejupspora.

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