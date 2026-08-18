Politika

BLOKADERI APSOLUTNO NE ŽELE PRIMENU ODIHR PREPORUKA! Brnabić iznela dokaze - crno na belo

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18. 08. 2026. u 14:44

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PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom zahteva blokadera da se ne prihvate preporuke regulatornog tela ODIHR, nakon što su na sva usta tražili da se one poštuju

БЛОКАДЕРИ АПСОЛУТНО НЕ ЖЕЛЕ ПРИМЕНУ ОДИХР ПРЕПОРУКА! Брнабић изнела доказе - црно на бело

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ nr

U objavi na društvenoj mreži Iks, Brnabić je napisala:

"Evo još jednog dokaza da blokaderi apsolutno ne žele primenu ODIHR preporuka! Prvo su zahtevali da se sve ODIHR preporuke ispune. Kad smo krenuli da ispunjavamo, bili su protiv svake preporuke!

Evo sada još jedna – obezbediti veću tajnost glasanja.

Ovu preporuku ODIHR ponavlja od 2012. godine: „Izgled biračkih mesta i kvalitet paravana za glasanje poboljšati u cilju boljeg osiguranja tajnosti glasanja“; 2014. godine: „Zaštitu tajnosti glasanja unaprediti putem obezbeđivanja adekvatnih prostorija za glasanje, boljih paravana i instrukcija za izgled biračkog mesta“; 2016: „Državni organi da preispitaju izgled paravana i način na koji su postavljena biračka mesta da bi se obezbedila tajnost glasanja“; 2017: „Iako je RIK obezbedio nove paravane u cilju zaštite tajnosti glasanja ti paravani nisu doprineli povećanju tajnosti. Uložiti dodatne napore u cilju obezbeđivanja tajnosti glasanja“.

Tokom 2019. godine, ODIHR je poslao pregled kakvi se sve paravani koriste u zemljama OEBS.

Pa 2020. godine: „Da bi se obezbedila tajnost glasanja za sve birače raspored biračkih mesta i dizajn biračkih kabina trebalo bi da se preispitaju“. Itd, itd. U prilogu je preporuka iz 2024. godine...

Dakle, ovim Republička izborna komisija (RIK) ispunjava još jednu veoma važnu preporuku ODIHR. I sada je i ovo problem za blokadere. Ja ne znam šta da kažem osim da će blokaderi sami uskoro tražiti da prekinemo svaku saradnju sa ODIHR!", navela je ona.

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