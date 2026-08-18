MOSKVA OČITALA LEKCIJU TOKIJU: Japanski ambasador pozvan na razgovor
JAPANSKI ambasador u Rusiji, Akira Muto, pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, nakon što je Tokio kritikovao posetu ruskog predsednika, Vladimira Putina, Kurilskim ostrvima.
Ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, prethodno je rekao da je japanski ambasador bio pozvan u resorno ministarstvo, ali da se nije pojavio u zakazanim terminima, preneo je Sputnjik.
Lavrov je rekao da će sa ambasadorom biti razgovarano o tome kako bi trebalo da obavlja svoj posao u zemlji domaćinu, kao i o reakciji japanskog rukovodstva na Putinovu posetu ostrvu Iturup.
Japansko Ministarstvo spoljnih poslova je 13. avgusta izrazilo "odlučan protest" zbog Putinove posete Iturupu u Sahalinskoj oblasti.
Tokio je tim povodom pozvao ruskog ambasadora u Japanu, Nikolaja Nozdreva.
Nozdrev je japanskoj strani poručio da posete ruskog predsednika Kurilskim ostrvima ne mogu da budu predmet razgovora sa stranim državama.
(Tanjug)
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