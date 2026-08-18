Svet

MOSKVA OČITALA LEKCIJU TOKIJU: Japanski ambasador pozvan na razgovor

T.J.

18. 08. 2026. u 09:54

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JAPANSKI ambasador u Rusiji, Akira Muto, pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, nakon što je Tokio kritikovao posetu ruskog predsednika, Vladimira Putina, Kurilskim ostrvima.

МОСКВА ОЧИТАЛА ЛЕКЦИЈУ ТОКИЈУ: Јапански амбасадор позван на разговор

Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty images/Profimedia

Ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, prethodno je rekao da je japanski ambasador bio pozvan u resorno ministarstvo, ali da se nije pojavio u zakazanim terminima, preneo je Sputnjik.

Lavrov je rekao da će sa ambasadorom biti razgovarano o tome kako bi trebalo da obavlja svoj posao u zemlji domaćinu, kao i o reakciji japanskog rukovodstva na Putinovu posetu ostrvu Iturup.

Japansko Ministarstvo spoljnih poslova je 13. avgusta izrazilo "odlučan protest" zbog Putinove posete Iturupu u Sahalinskoj oblasti.

Tokio je tim povodom pozvao ruskog ambasadora u Japanu, Nikolaja Nozdreva.

Nozdrev je japanskoj strani poručio da posete ruskog predsednika Kurilskim ostrvima ne mogu da budu predmet razgovora sa stranim državama.

(Tanjug)

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