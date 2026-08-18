KANADA bi mogla da postane 52. savezna država Sjedinjenih Američkih Država, smatra specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Foto: Aleksey Butenkov/Alamy/Profimedia

- Kanada će zauzeti 52. mesto - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, odgovarajući na komentar korisnika da se Rusija prema Sjedinjenim Državama odnosi prijateljskije nego prema Kanadi „koja radi za Kinu“.

Dmitrijev nije precizirao koja će zemlja postati 51. savezna država.

(Sputnjik)

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