PORUKA IZ RUSIJE: "Kanada će zauzeti 52. mesto"
KANADA bi mogla da postane 52. savezna država Sjedinjenih Američkih Država, smatra specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
- Kanada će zauzeti 52. mesto - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, odgovarajući na komentar korisnika da se Rusija prema Sjedinjenim Državama odnosi prijateljskije nego prema Kanadi „koja radi za Kinu“.
Dmitrijev nije precizirao koja će zemlja postati 51. savezna država.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
NEĆE DA PRIZNA SVOJE GREŠKE: Evropa sama podriva svoje temelje
17. 08. 2026. u 15:47
ZLOSLUTNA PORUKA RUSIJE EVROPSKOJ UNIJI: Zima dolazi...
22. 07. 2026. u 22:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)