VAŽNE LEKCIJE IZ RATA SA IRAKOM Pezeškijan: Strpljenje i solidarnost su ključevi iranskog otpora stranom pritisku

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izvukao je snažne lekcije iz iransko-iračkog rata, poznatog u Iranu kao Sveta odbrana, rekavši da strpljenje, solidarnost i nada ostaju temelji nesalomljive otpornosti Islamske Republike uprkos eskalaciji spoljnih pritisaka i pretnji.

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U poruci objavljenoj na X povodom 36. godišnjice povratka iranskih ratnih zarobljenika iz režima Sadama Huseina, Pezeškijan je odao počast postojanosti slobodnih ljudi nacije koji su izdržali godine zatočeništva, a da nikada nisu predali čast Irana, prenosi Press TV.

Više od 218.000 Iranaca položilo je živote braneći Islamsku revoluciju od Sadamove agresije, a rat je završen 1988. godine, kada je Iran prihvatio Rezoluciju 598 Saveta bezbednosti UN kojom je Sadam proglašen inicijatorom sukoba, podseća Press TV.

"Ono što je zadesilo naše slobodne ljude tokom godina zatočeništva nije samo deo istorije rata; to je narativ o postojanosti ljudi koji su izdržali patnju, ali se nisu odrekli časti Irana", napisao je Pezeškijan.

On je naglasio da gvozdena volja iranskog naroda osigurava pobedu do potpunog poraza američko-cionističkih neprijatelja u regionu i potpunog poštovanja prava iranske nacije.



(Tanjug)