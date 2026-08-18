Svet

VAŽNE LEKCIJE IZ RATA SA IRAKOM Pezeškijan: Strpljenje i solidarnost su ključevi iranskog otpora stranom pritisku

В.Н.

18. 08. 2026. u 08:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izvukao je snažne lekcije iz iransko-iračkog rata, poznatog u Iranu kao Sveta odbrana, rekavši da strpljenje, solidarnost i nada ostaju temelji nesalomljive otpornosti Islamske Republike uprkos eskalaciji spoljnih pritisaka i pretnji.

ВАЖНЕ ЛЕКЦИЈЕ ИЗ РАТА СА ИРАКОМ Пезешкијан: Стрпљење и солидарност су кључеви иранског отпора страном притиску

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U poruci objavljenoj na X povodom 36. godišnjice povratka iranskih ratnih zarobljenika iz režima Sadama Huseina, Pezeškijan je odao počast postojanosti slobodnih ljudi nacije koji su izdržali godine zatočeništva, a da nikada nisu predali čast Irana, prenosi Press TV.

Više od 218.000 Iranaca položilo je živote braneći Islamsku revoluciju od Sadamove agresije, a rat je završen 1988. godine, kada je Iran prihvatio Rezoluciju 598 Saveta bezbednosti UN kojom je Sadam proglašen inicijatorom sukoba, podseća Press TV.

"Ono što je zadesilo naše slobodne ljude tokom godina zatočeništva nije samo deo istorije rata; to je narativ o postojanosti ljudi koji su izdržali patnju, ali se nisu odrekli časti Irana", napisao je Pezeškijan.

On je naglasio da gvozdena volja iranskog naroda osigurava pobedu do potpunog poraza američko-cionističkih neprijatelja u regionu i potpunog poštovanja prava iranske nacije.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica