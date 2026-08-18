OGLASIO SE AMBASADOR SRBIJE U INDONEZIJI: Poznato da li ima povređenih Srba u zemljotresu

BROJ žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasador Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka.

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Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasador Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka.

Ona je u izjavi za RTS navela da se srpski državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi, koja, prema dostupnim podacima, ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji.

"Dani su izuzetno dugi i razumemo da je broj žrtava povećan. Prema poslednjim podacima Regionalnog operativnog komandnog centra za vanredne situacije, 68 ljudi je poginulo. Povećava se i broj povređenih", navela je Duboka.

Prema njenim rečima, ambasada do sada nije dobila informaciju da je u zemljotresu u Indoneziji bilo povređenih ili stradalih srpskih državljana, niti su se naši državljani obraćali ambasadi.

"Moguće je da neko boravi na tlu istočne provincije Nusa Tengara, ali nemamo informacije niti podatke koji bi nam ukazali da treba hitno da postupamo u tom slučaju. Indonezija nema informaciju o broju srpskih turista u zemlji, jer ne postoji obaveza da se prijave ambasadi", kaže ambasadorka.

Ona je rekla da je, prema podacima ambasade, registrovano oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji, ali da ih ima i više, jer su među njima i sportski radnici, nastavnici na obuci, kao i osobe koje učestvuju u razmeni u oblasti medicinskih nauka i biologije.

"Srpski državljani mogu uvek da nam se obrate za svaku vrstu pomoći i podrške. Turizam je dosta razvijen, a mnoge turističke agencije organizuju putovanja, pa su mesta poput Vijetnama i Filipina popularna za obilazak, bez obzira na udaljenost", saopštila je Golubović-Duboka.

Ona je dodala da je Indoneziju pogodio najsmrtonosniji i najrazorniji potres od 2022. godine i napomenula da su pokrajinska vlada i guverner istočne provincije Nusa Tengara proglasili vanrednu situaciju u trajanju od 90 dana, počev od 15. avgusta, što znači da bi mogla da traje do 13. novembra.

"Proces sanacije i dalje traje, iako stručnjaci kažu da je, tri dana posle ovako razornog zemljotresa, nemoguće očekivati da ima preživelih. Spasilačke ekipe raspoređene su po celom ostrvu. Teško je bilo predvideti ovakvu situaciju, iako je reč o trusnom području", navela je ambasadorka Srbije.

Spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da pronađu i pomognu povređenima i zatrpanima ispod ruševina posle zemljotresa magnitude 7,7 po Rihterovoj skali, koji je 15. avgusta pogodio Indoneziju.

Lokalne vlasti potvrdile su da je na hiljade ljudi raseljeno.

(Sputnjik)