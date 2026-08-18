LAVROV: Moskva i Pjongjang zalažu se za stvaranje novog pravednog svetskog poretka
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov uputio je koleginici iz Severne Koreje Čoe Son Hui čestitku povodom Dana oslobođenja otadžbine, izvestila je Korejska centralna novinska agencija, prenosi TASS.
- Godine 1945. sovjetski crvenoarmejci i korejske patriote zajedničkim pobedonosnim dejstvima porazili su militaristički Japan i oslobodili korejski narod njegove višegodišnje kolonijalne vlasti, čime su doprineli približavanju kraja Drugog svetskog rata - navodi se u poruci.
Lavrov je takođe istakao tradicije borbenog drugarstva između Rusije i DNR Koreje koje su utemeljili njihovi preci, a čija je potvrda bilo učešće pripadnika Korejske narodne armije u operaciji proterivanja "bandi ukrajinskih nacista i stranih plaćenika sa Kurske zemlje".
Šef ruske diplomatije je napomenuo da se Moskva i Pjongjang zajednički zalažu za stvaranje novog svetskog poretka zasnovanog na multipolarnosti, ravnopravnosti i uzimanju u obzir nacionalnih interesa država.
- Danas Moskva i Pjongjang ujedinjenim frontom zastupaju stvaranje novog pravednog svetskog poretka, zasnovanog na principima multipolarnosti, istinske ravnopravnosti i uzimanja u obzir nacionalnih interesa. I ubuduće nameravamo da se nepokolebljivo pridržavamo kursa na sveobuhvatno produbljivanje rusko-korejske saradnje, koji su zacrtali predsednik Ruske Federacije V. V. Putin i predsednik državnih poslova DNR Koreje Kim Džong Un, što ide u korist naših naroda i doprinosi obezbeđivanju regionalne i međunarodne bezbednosti - navodi se u poruci.
(RT Balkan)
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