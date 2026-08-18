Svet

LAVROV: Moskva i Pjongjang zalažu se za stvaranje novog pravednog svetskog poretka

В.Н.

18. 08. 2026. u 08:22

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MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov uputio je koleginici iz Severne Koreje Čoe Son Hui čestitku povodom Dana oslobođenja otadžbine, izvestila je Korejska centralna novinska agencija, prenosi TASS.

ЛАВРОВ: Москва и Пјонгјанг залажу се за стварање новог праведног светског поретка

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Godine 1945. sovjetski crvenoarmejci i korejske patriote zajedničkim pobedonosnim dejstvima porazili su militaristički Japan i oslobodili korejski narod njegove višegodišnje kolonijalne vlasti, čime su doprineli približavanju kraja Drugog svetskog rata - navodi se u poruci.

Lavrov je takođe istakao tradicije borbenog drugarstva između Rusije i DNR Koreje koje su utemeljili njihovi preci, a čija je potvrda bilo učešće pripadnika Korejske narodne armije u operaciji proterivanja "bandi ukrajinskih nacista i stranih plaćenika sa Kurske zemlje".

Šef ruske diplomatije je napomenuo da se Moskva i Pjongjang zajednički zalažu za stvaranje novog svetskog poretka zasnovanog na multipolarnosti, ravnopravnosti i uzimanju u obzir nacionalnih interesa država.

- Danas Moskva i Pjongjang ujedinjenim frontom zastupaju stvaranje novog pravednog svetskog poretka, zasnovanog na principima multipolarnosti, istinske ravnopravnosti i uzimanja u obzir nacionalnih interesa. I ubuduće nameravamo da se nepokolebljivo pridržavamo kursa na sveobuhvatno produbljivanje rusko-korejske saradnje, koji su zacrtali predsednik Ruske Federacije V. V. Putin i predsednik državnih poslova DNR Koreje Kim Džong Un, što ide u korist naših naroda i doprinosi obezbeđivanju regionalne i međunarodne bezbednosti - navodi se u poruci.

(RT Balkan)

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