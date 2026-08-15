Fudbal

UEFA ODREDILA: Ove sudije će suditi dvomeč Crvena zvezda - Plzen

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 18:50

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UEFA je odredila sudije za utakmice Crvene zvezde sa Viktorijom Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.

УЕФА ОДРЕДИЛА: Ове судије ће судити двомеч Црвена звезда - Плзен

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Prvi meč u Beogradu (20. avgust, 20.00) sudiće Norvešanin Espen Eskas, a revanš u Češkoj (27. avgust, 19.00) Holanđanin Dani Makeli.

Novržanin Eskas je delio Crvenoj zvezdi pravdu protiv Barselone u Beogradu pre dve godine i Brage prošle sezone u Ligi Evrope.

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