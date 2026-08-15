ŠEŠELJ O PROZAPADNOJ OPOZICIJI: Vidimo da postoje ljudi koji bi doveli Tompsona u Beograd
IDEJA vojvođanskog separatizma je itekako aktuelna upravo u ljudima koji su počeli sa blokadama u Novom Sadu, a to je pre svega odnos prema Matici srpskoj, naveo je zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Ne samo ono skandalozno dočekivanje gostiju, između ostalog visokodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Srpskom narodnom pozorištu, nego smo mi imali i upad svih tih ljudi na Svetosavsku akademiju Matice srpske godinu dana pre toga. Dakle, to je ono što njima smeta. Njima smeta srpski nacionalni identitet i oni se bore protiv toga. I imamo, naravno, veliki broj instrumentalizovanih, ja bih rekao, i zavedenih ljudi koji nisu u stanju ili ne prate dovoljno dobro ili se ne bave time dovoljno dobro, možda su opoziciono nastrojeni, koji mogu da dođu u opasnost da opet budu prevareni i zavedeni na ovim sledećim izborima ukoliko budu podržali tu vrstu politike, bez obzira što se sada o tim stvarima ne govori, ali moramo da vidimo kakva su im dela, a to su im upravo dela - oni su se na taj način već i pokazali kako bi izgledalo to kada bi oni imali prilike da opet budu na čelu srpskih državnih institucija i to je svakako povezano sa atmosferom u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je glavna tema Srbija, glavna tema su protesti, oni su to pratili iz minuta u minut — njihovi portali, njihove televizije — naravno, sa jednim jasnim navijanjem i jasnim opredeljenjem i podrškom. Dakle, to su neke stvari koje su apsolutno jasne i mnogima, kao što su ovi ljudi koji već to podržavaju ili dozivaju to, ta podrška ni ne smeta, ne vide nikakav problem u svemu tome i jedva čekaju da, ukoliko bi pobedili na izborima, opet se ovde pojavi Severina. Ali evo, vidimo da postoje ljudi koji bi doveli Tompsona u Beograd, što takođe, nažalost, nije me iznenadilo, ali naša politička scena, pre svega kada govorimo o prozapadnoj parlamentarnoj opoziciji, je puna upravo takvih ljudi - kazao je Šešelj za Informer TV.
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