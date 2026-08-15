Politika

ŠEŠELJ O PROZAPADNOJ OPOZICIJI: Vidimo da postoje ljudi koji bi doveli Tompsona u Beograd

Novosti online

15. 08. 2026. u 17:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IDEJA vojvođanskog separatizma je itekako aktuelna upravo u ljudima koji su počeli sa blokadama u Novom Sadu, a to je pre svega odnos prema Matici srpskoj, naveo je zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ О ПРОЗАПАДНОЈ ОПОЗИЦИЈИ: Видимо да постоје људи који би довели Томпсона у Београд

printscreen/youtube/CROREC Live

- Ne samo ono skandalozno dočekivanje gostiju, između ostalog visokodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Srpskom narodnom pozorištu, nego smo mi imali i upad svih tih ljudi na Svetosavsku akademiju Matice srpske godinu dana pre toga. Dakle, to je ono što njima smeta. Njima smeta srpski nacionalni identitet i oni se bore protiv toga. I imamo, naravno, veliki broj instrumentalizovanih, ja bih rekao, i zavedenih ljudi koji nisu u stanju ili ne prate dovoljno dobro ili se ne bave time dovoljno dobro, možda su opoziciono nastrojeni, koji mogu da dođu u opasnost da opet budu prevareni i zavedeni na ovim sledećim izborima ukoliko budu podržali tu vrstu politike, bez obzira što se sada o tim stvarima ne govori, ali moramo da vidimo kakva su im dela, a to su im upravo dela - oni su se na taj način već i pokazali kako bi izgledalo to kada bi oni imali prilike da opet budu na čelu srpskih državnih institucija i to je svakako povezano sa atmosferom u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je glavna tema Srbija, glavna tema su protesti, oni su to pratili iz minuta u minut — njihovi portali, njihove televizije — naravno, sa jednim jasnim navijanjem i jasnim opredeljenjem i podrškom. Dakle, to su neke stvari koje su apsolutno jasne i mnogima, kao što su ovi ljudi koji već to podržavaju ili dozivaju to, ta podrška ni ne smeta, ne vide nikakav problem u svemu tome i jedva čekaju da, ukoliko bi pobedili na izborima, opet se ovde pojavi Severina. Ali evo, vidimo da postoje ljudi koji bi doveli Tompsona u Beograd, što takođe, nažalost, nije me iznenadilo, ali naša politička scena, pre svega kada govorimo o prozapadnoj parlamentarnoj opoziciji, je puna upravo takvih ljudi - kazao je Šešelj za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

APSOLUTNO NEPRIHVATLJIVO Linta: Sramno da se krajiški Srbi hapse i presuđuju zbog upotrebe nacionalnih simbola
Politika

0 1

"APSOLUTNO NEPRIHVATLJIVO" Linta: Sramno da se krajiški Srbi hapse i presuđuju zbog upotrebe nacionalnih simbola

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da odluka suda u Šibeniku da krajiškoj Srpkinji Nikolini Bačkonja Filipović izrekne zatvorsku kaznu od 15 dana zbog toga što je na svom fejsbuk profilu objavila fotografiju svog sedmogodišnjeg sina sa šajkačom na glavi, badnjakom u ruci i tri podignuta prsta, kao šovinističku, sramnu i neprihvatljivu.

15. 08. 2026. u 16:16

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa