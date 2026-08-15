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INDONEZIJU PONOVO POGODIO RAZORAN ZEMLJOTRES: Treći od jutros, potres se osetio snažno, zgrade su se tresle

В.Н.

15. 08. 2026. u 19:16

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Snažan zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas poluostrvo Minahasa u Indoneziji, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

ИНДОНЕЗИЈУ ПОНОВО ПОГОДИО РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Трећи од јутрос, потрес се осетио снажно, зграде су се тресле

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Ovo je treći zemljotres koji je danas pogodio Indoneziju, prenosi Rojters.

Najnoviji zemljotres se dogodio na dubini od 77 kilometara, naveo je GFZ.

Prethodno je zemljotres jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio severni deo ostrva Sumatre na dubini od 173 kilometra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija posle tog zemljotresa.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio snažno, zgrade su se tresle, a ljuljanje se osetilo i u Maleziji.

Broj žrtava snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali, koji je jutros pogodio istočnu Indoneziju, dostigao je 38.

Spasioci pretražuju srušene zgrade u potrazi za preživelima, saopštile su lokalne vlasti.
 

(Tanjug)

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