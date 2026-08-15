INDONEZIJU PONOVO POGODIO RAZORAN ZEMLJOTRES: Treći od jutros, potres se osetio snažno, zgrade su se tresle
Snažan zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas poluostrvo Minahasa u Indoneziji, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).
Ovo je treći zemljotres koji je danas pogodio Indoneziju, prenosi Rojters.
Prethodno je zemljotres jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio severni deo ostrva Sumatre na dubini od 173 kilometra, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija posle tog zemljotresa.
Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio snažno, zgrade su se tresle, a ljuljanje se osetilo i u Maleziji.
Broj žrtava snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali, koji je jutros pogodio istočnu Indoneziju, dostigao je 38.
Spasioci pretražuju srušene zgrade u potrazi za preživelima, saopštile su lokalne vlasti.
(Tanjug)
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