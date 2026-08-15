AKCIJA ČIŠĆENJA PARKA U BLOKU 63: Za urednije i zdravije okruženje!
Članovi Mesnog odbora Blok 63 Srpske napredne stranke danas su organizovali akciju čišćenja i sređivanja parka u Bloku 63.
- Akcija čišćenja parka ima za cilj da naš zajednički prostor bude uredniji, bezbedniji i prijatniji za sve stanare, a posebno za decu koja se ovde svakodnevno igraju.
Čuvajmo okolinu, jer čuvajući prostor u kojem živimo pružamo deci bolje uslove za igru, a svim stanarima prijatnije i zdravije okruženje - istakao je predsednik MO Blok 63 SNS Aleksandar Zdravković.
(24 sedam)
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