AKCIJA ČIŠĆENJA PARKA U BLOKU 63: Za urednije i zdravije okruženje!

Članovi Mesnog odbora Blok 63 Srpske napredne stranke danas su organizovali akciju čišćenja i sređivanja parka u Bloku 63.

Foto: Printskrin

- Akcija čišćenja parka ima za cilj da naš zajednički prostor bude uredniji, bezbedniji i prijatniji za sve stanare, a posebno za decu koja se ovde svakodnevno igraju.

Foto: Printskrin

Čuvajmo okolinu, jer čuvajući prostor u kojem živimo pružamo deci bolje uslove za igru, a svim stanarima prijatnije i zdravije okruženje - istakao je predsednik MO Blok 63 SNS Aleksandar Zdravković.

(24 sedam)