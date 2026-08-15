BARNA U BORBI ZA MEDALJU! Srbin izborio finale Evropskog prvenstva

Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u finale trke na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu.

Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Barna je polufinalnu trku isplivao za 21,52 sekunde, što mu je donelo treće mesto u grupi.

Finale je na programu u nedelju, kada će Barna plivati za prvu medalju za Srbiju na ovom Evropskom prvenstvu.