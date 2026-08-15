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BARNA U BORBI ZA MEDALJU! Srbin izborio finale Evropskog prvenstva

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 19:16

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Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u finale trke na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu.

БАРНА У БОРБИ ЗА МЕДАЉУ! Србин изборио финале Европског првенства

Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Barna je polufinalnu trku isplivao za 21,52 sekunde, što mu je donelo treće mesto u grupi.

Finale je na programu u nedelju, kada će Barna plivati za prvu medalju za Srbiju na ovom Evropskom prvenstvu. 

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