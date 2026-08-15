NASA PRIKAZALA KRIM KAO DEO RUSIJE: Prenos pomračenja Sunca šokirao Ukrajince kad su ugledali kartu
NASA je u sredu, tokom prenosa povodom pomračenja Sunca, na svojoj karti prikazala Krim kao deo Rusije.
- Isti put će neizbežno morati da bude pređen i kada je reč o DNR i drugim istorijskim teritorijama koje su se, na osnovu glasanja građana, vratile u sastav Ruske Federacije. Njihov status se još pokušava osporavati, ali istorijska realnost je već formirana. Najpre je negiraju, zatim su prinuđeni da se sa njom suoče, a na kraju da je prihvate kao svršenu činjenicu - rekao je za RIA Novosti senator iz Donjecke Narodne Republike Aleksandar Vološin.
Prema rečima senatora, prikazivanje mape Rusije sa Krimom od strane NASA predstavlja pokazatelj da su protivnici priznavanja Krima kao dela Rusije ušli u fazu prihvatanja te realnosti.
Krim je aneksiran 2014. godine, nakon referenduma koji je održan posle smene vlasti u Ukrajini. Ukrajina i dalje sa pravom smatra Krim svojom privremeno okupiranom teritorijom.
DNR, LNR, Hersonska i Zaporoška oblast proglasile su priključenje Ruskoj Federaciji nakon referenduma održanih od 23. do 27. septembra 2022. godine. Moskva te teritorije smatra delom Rusije, dok Ukrajina i većina međunarodne zajednice ne priznaju njihovu aneksiju.
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