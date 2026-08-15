KALIBAF OTKRIO: Tramp potpisao uredbu kojom se priznaje Front otpora
Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao odredbu kojom se navodno priznaje "Front otpora" - odnosno mreža proiranskih grupa zemalja u regionu, javljaju iranski mediji.
Govoreći na sastanku sa grupom iranskih kulturnih radnika i osvrćući se na dogovor postignut u Islamabadu o prekidu neprijateljstava između Irana i SAD, Kalibaf je rekao da je Iran u prvi član tog dogovora uključio pitanja suvereniteta Libana, njegovog teritorijalnog integriteta, "Fronta otpora" i neophodnosti obustave napada na Liban, prenosi Fars.
Kalibaf je naveo da je Tramp u nacrtu dogovora koji je poslao Iranu zahtevao da Teheran odustane od raketnog programa, pitanja "otpora", nuklearnog programa i blokade Ormuskog moreuza.
Međutim, prema njegovim rečima, Tramp je potpisao priznanje "Fronta otpora".
On je rekao da je nakon poslednjeg izraelskog napada na područje Dahije u južnom Bejrutu, u kojem su poginuli šef obaveštajne službe Hezbolaha i članovi njegove porodice, Iran saopštio da će obustaviti sve pregovore i napasti neprijateljske položaje, kao i da će, ukoliko Izrael uzvrati, biti napadnut čitav region.
Kalibaf je dodao da je iste noći ukinuta američka pomorska blokada Irana.
(Tanjug/Fars)
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