Svet

KALIBAF OTKRIO: Tramp potpisao uredbu kojom se priznaje Front otpora

В.Н.

15. 08. 2026. u 19:13

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Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao odredbu kojom se navodno priznaje "Front otpora" - odnosno mreža proiranskih grupa zemalja u regionu, javljaju iranski mediji.

КАЛИБАФ ОТКРИО: Трамп потписао уредбу којом се признаје Фронт отпора

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Govoreći na sastanku sa grupom iranskih kulturnih radnika i osvrćući se na dogovor postignut u Islamabadu o prekidu neprijateljstava između Irana i SAD, Kalibaf je rekao da je Iran u prvi član tog dogovora uključio pitanja suvereniteta Libana, njegovog teritorijalnog integriteta, "Fronta otpora" i neophodnosti obustave napada na Liban, prenosi Fars.

Kalibaf je naveo da je Tramp u nacrtu dogovora koji je poslao Iranu zahtevao da Teheran odustane od raketnog programa, pitanja "otpora", nuklearnog programa i blokade Ormuskog moreuza.

Međutim, prema njegovim rečima, Tramp je potpisao priznanje "Fronta otpora".

On je rekao da je nakon poslednjeg izraelskog napada na područje Dahije u južnom Bejrutu, u kojem su poginuli šef obaveštajne službe Hezbolaha i članovi njegove porodice, Iran saopštio da će obustaviti sve pregovore i napasti neprijateljske položaje, kao i da će, ukoliko Izrael uzvrati, biti napadnut čitav region.

Kalibaf je dodao da je iste noći ukinuta američka pomorska blokada Irana.

(Tanjug/Fars)

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