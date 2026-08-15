"NISU ZAROBILI NIJEDNOG, ONI PRE GINU" Skot Riter otkrio kakav pakao čeka NATO i Ukrajinu kad dođu elitne trupe iz Severne Koreje

BIVŠI oficir SAD i vojni stručnjak Skot Riter objasnio je karakter dolaska vojnika Severne Koreje u Rusiju i njihov značaj od pre tri godine i kakav bi značaj taj dolazak imao danas.

Tanjug/KOR/Yeonpyeong Island

- To je bilo 2023., i 2024. godine kada je Severna Koreja poslala 15 ili 16.000 vojnika u Kursk da pomogne Rusiji protiv ukrajinske invazije potpogmognuto NATO-om. Nisu došli da se bore u Novorusiji, Donbasu... došli su da se bore na starom ruskom tlu, za majku Rusiju. Uradili su odličan posao. Sami Ukrajinci su to priznali i rekli da su vojnici Severne Koreje protiv kojih su se borili jako disciplinovani. Nisu zarobili nijednog vojnika Severne Koreje, to mora da bude alarm i SAD za neke potencijalne buduće sukobe, da bi se završili propašću Vašingtona. Vojnici Severne Koreje se raznsu granatom, ali ne budu zarobljeni, oni ratuju do smrti. Kako se boriti protiv neprijatelja koji je spreman pre da pogine nego bude zarobljen - upitao je Skot Riter.

Ritter’s Rant 098: The North Koreans are Coming! by Scott Ritter Read on Substack