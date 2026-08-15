MARKO GRUJIĆ IMA NOVI KLUB: Bivši fudbaler Zvezde i Liverpula karijeru nastavlja u bugarskom fudbalu

Srpski fudbaler Marko Grujić potpisao je za bugarski Levski, saopštio je danas klub iz Sofije.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je saopšteno, Grujić (30) je stigao kao slobodan igrač i obavezao se na jednogodišnji ugovor, uz opciju produžetka do juna 2028. godine.

Grujić je prošle sezone igrao za AEK, a upravo bi protiv atinskog kluba mogao da debituje, u plej-ofu Lige šampiona. Šampion Bugarske 18. avgusta dočekuje AEK, revanš je 26. avgusta u Atini.



