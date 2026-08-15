Fudbal

MARKO GRUJIĆ IMA NOVI KLUB: Bivši fudbaler Zvezde i Liverpula karijeru nastavlja u bugarskom fudbalu

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 18:21

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Srpski fudbaler Marko Grujić potpisao je za bugarski Levski, saopštio je danas klub iz Sofije.

МАРКО ГРУЈИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Бивши фудбалер Звезде и Ливерпула каријеру наставља у бугарском фудбалу

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je saopšteno, Grujić (30) je stigao kao slobodan igrač i obavezao se na jednogodišnji ugovor, uz opciju produžetka do juna 2028. godine. 

Grujić je prošle sezone igrao za AEK, a upravo bi protiv atinskog kluba mogao da debituje, u plej-ofu Lige šampiona. Šampion Bugarske 18. avgusta dočekuje AEK, revanš je 26. avgusta u Atini.

 

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