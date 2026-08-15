"OTIŠAO TETKI PO LEK" Ana Brnabić: Đokić se i dalje ne oglašava na temu pada Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi

TAKO bi nam uništili i srozali i zemlju ukoliko dođu na vlast.

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ bs

Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta Na listi top 10 svetskih univerziteta su i Prinston, Oksford, Kolumbija, Univerzitet u Čikagu i Kalifornijski institut za tehnologiju (Kalteh). U najnovijem rangiranju univerziteti iz kontinentalne Kine ostvarili su posebno zapažen rezultat, navodi se u saopštenju. Šesnaest kineskih institucija sada se nalazi među 100 najboljih na svetu. Na evropskom kontinentu najbolje je rangiran Univerzitet Paris-Saclay, na 13. mestu, a sledi ETH Cirih na 19. mestu. Kada je reč o univerzitetima iz regiona, ove godine pad beleži i Univerzitet u Ljubljani koji je sada u grupi od 601. do 700. mesta dok je lane bio od 501. do 600. Sveučilište u Zagrebu zadržalo je prošlogodišnji plasaman u grupi od 601. do 700. mesta.

- Đokić se i dalje ne oglašava na temu pada Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi. Otišao tetki po lek. Sad će da se vrati... Umesto toga, dobili smo saopštenje univerziteta koje, verovali ili ne, glasi da ovo (pad na Šangajskoj listi): “predstavlja dodatni podsticaj da nastavimo sa unapređenjem kvaliteta naučnoistraživačkog rada, međunarodne saradnje i uslova za razvoj novih generacija istraživača”?!?! Ovi se celoj Srbiji smeju u lice. To što su lošije rangirani za njih predstavlja podsticaj?!?!? Da vode zemlju, njima bi svaka zatvorena fabrika, svako smanjenje plata i penzija, svaki poraz Srbije predstavljao podsticaj da tako nastave! - navela je na Iksu Ana Brnabić.