STIŽE NOVI AMERIČKI PVO SISTEM „PATRIOT“: Konačno dobija vitalnu mogućnost koju imaju svi ruski i kineski PVO sistemi (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 12. 2025. u 22:22

AMERIČKA vojska je objavila da će nova varijanta raketnog sistema zemlja-vazduh dugog dometa MIM-104 „Patriot“ moći da dejstvuje na ciljeve koji nisu direktno ispred njegovih lansirnih sistema, pri čemu je nedostatak takve mogućnosti ranije bio vodeći nedostatak sistema u poređenju sa njegovim rivalima razvijenim u inostranstvu.

СТИЖЕ НОВИ АМЕРИЧКИ ПВО СИСТЕМ „ПАТРИОТ“: Коначно добија виталну могућност коју имају сви руски и кинески ПВО системи (ВИДЕО)

Foto printskrin youtube national guard

Ova mogućnost će biti olakšana razvojem i novih lansirnih sistema i novih raketa, što će omogućiti da se ispale na pretnje koje dolaze iza sistema, uključujući balističke ili krstareće rakete koje su već prošle iznad njih. Lanseri trenutno moraju biti fizički okrenuti da bi dejstvovali na ciljeve van ograničenog luka ispred njih, što stvara izazove za širok spektar scenarija presretanja. Sistemi trenutno pokrivaju područja od samo 120 stepeni, u poređenju sa 360 stepeni za kineske, ruske i severnokorejske sisteme.

Zvaničnici američke vojske razgovarali su o trenutnim i budućim planiranim mogućnostima sistema „Patriot“ sa ministrom rata Pitom Hegsetom, tokom kojih je menadžer proizvoda za presretače nižeg nivoa, potpukovnik Stiven Mebes, najavio razvoj novih generacija lansera i raketa.

-Dakle, trenutni lanser [M903] će se obarati, obavestio je ministra Hegseta, dodajući:

„Najaviću da ove godine počinjemo novi program presretača koji će imati veći domet [i] veće visine.“

Razrađujući mogućnost dejstva na ciljeve iza sistema, Mebes je primetio:

„Sve naše digitalne simulacije pokazuju da ćemo sa tim novim presretačem imati mogućnost onoga što nazivamo [preko ramena] ispaljivanjem. Dakle, imaće kinematičku snagu da bude u stanju da se lansira i zapravo dejstvuje iza nas.“

Primarni faktor za koji se smatra da je uticao na odluku da se sa zakašnjenjem pozabavi problemima koji proizilaze iz ograničenog luka vatre sistema „Patriot“ jesu rastuće mogućnosti balističkih i krstarećih raketa koje postavljaju potencijalni protivnici Sjedinjenih Država, a koje mogu manevrisati tokom leta kako bi dejstvovale na ciljeve iz neočekivanih pravaca. Potvrđeno je da su ruske oružane snage intenzivno koristile balističke raketne sistema Iskander-M sa takvim mogućnostima za uništavanje sistema Patriot koje je ukrajinska vojska koristila od početka 2024. godine, a za takve napade je objavljeno i da je za vazdušni napad korišćen pandan Iskandera-M, sistem Kinžal.

Ukrajinski i zapadni izvori su široko istakli ekstremna ograničenja sistema Patriot u odnosu na ruske raketne napade, što ima značajne implikacije za Sjedinjene Države i njihove strateške partnere širom sveta, posebno zato što Kina i Severna Koreja imaju naprednije taktičke tipove raketa od Rusije. Ovo je verovatno bio glavni faktor koji je stimulisao vojsku da razvije sposobniju novu varijantu sistema.

Sovjetski sistemi S-300, koji su ušli u upotrebu 1978. godine, bili su pioniri u korišćenju sistema hladnog lansiranja kako bi mogli da napadnu mete u krugu od 360 stepeni oko lansirne stanice, što se smatralo jednim od glavnih faktora koji daju sistemu prednost. Njegov naslednik, ruski S-400, kineski HQ-9B i severnokorejski Peonage-5 i Pyongae-6, mogu slično izvoditi „hitnje preko ramena“, a očekuje se da će nova varijanta sistema Patriot premostiti ovaj dugogodišnji jaz u performansama. Dok trenutni lanseri Patriot ispaljuju rakete pod uglom, očekuje se da će budući lanseri lansirati ih hladno i vertikalno kao što to rade trenutni kineski, ruski i severnokorejski sistemi, što će verovatno rezultirati vizuelno različitim dizajnom od svih prethodnih varijanti Patriot koje su ušle u upotrebu od 1980-ih.

(militarywatchmagazine.com)

