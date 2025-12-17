AMERIČKA vojska je objavila da će nova varijanta raketnog sistema zemlja-vazduh dugog dometa MIM-104 „Patriot“ moći da dejstvuje na ciljeve koji nisu direktno ispred njegovih lansirnih sistema, pri čemu je nedostatak takve mogućnosti ranije bio vodeći nedostatak sistema u poređenju sa njegovim rivalima razvijenim u inostranstvu.

Ova mogućnost će biti olakšana razvojem i novih lansirnih sistema i novih raketa, što će omogućiti da se ispale na pretnje koje dolaze iza sistema, uključujući balističke ili krstareće rakete koje su već prošle iznad njih. Lanseri trenutno moraju biti fizički okrenuti da bi dejstvovali na ciljeve van ograničenog luka ispred njih, što stvara izazove za širok spektar scenarija presretanja. Sistemi trenutno pokrivaju područja od samo 120 stepeni, u poređenju sa 360 stepeni za kineske, ruske i severnokorejske sisteme.



-Dakle, trenutni lanser [M903] će se obarati, obavestio je ministra Hegseta, dodajući:

„Najaviću da ove godine počinjemo novi program presretača koji će imati veći domet [i] veće visine.“

Razrađujući mogućnost dejstva na ciljeve iza sistema, Mebes je primetio:

„Sve naše digitalne simulacije pokazuju da ćemo sa tim novim presretačem imati mogućnost onoga što nazivamo [preko ramena] ispaljivanjem. Dakle, imaće kinematičku snagu da bude u stanju da se lansira i zapravo dejstvuje iza nas.“



Ukrajinski i zapadni izvori su široko istakli ekstremna ograničenja sistema Patriot u odnosu na ruske raketne napade, što ima značajne implikacije za Sjedinjene Države i njihove strateške partnere širom sveta, posebno zato što Kina i Severna Koreja imaju naprednije taktičke tipove raketa od Rusije. Ovo je verovatno bio glavni faktor koji je stimulisao vojsku da razvije sposobniju novu varijantu sistema.



