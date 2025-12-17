Region

HAPŠENJE NA AERODROMU U TIVTU: Za muškarcem tragao Interpol

В.Н.

17. 12. 2025. u 22:09

GRANIČNA policija je na Aerodromu Tivat danas, po međunarodnoj poternici NCB Interpol-a Prag, uhapsila međunarodnu traženu osobu A.K. (35) iz Češke, saopštila je Uprava policije.

ХАПШЕЊЕ НА АЕРОДРОМУ У ТИВТУ: За мушкарцем трагао Интерпол

Foto: pixabay

Prema njihovim rečima, proverama u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica je utvrđeno da se A.K. koji je pristupio graničnoj kontroli potražuje shodno međunarodnoj Interpolovoj poternici, prenose crnogorske Vijesti.

- Ona je za njim raspisana po osnovu naloga za lišenje slobode izdatog od strane Ministarstva pravde Republike Češke radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i drugo odlaganje opojnih i psihotropnih supstanci i otrova Krivičnog zakonika Republike Češke - navodi se u saopštenju.

On je uhapšen i sledi dalja komunikacija pravosudnih organa Crne Gore i Češke u okviru ekstradicionog postupka.

BONUS VIDEO - EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona

"NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE" Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona