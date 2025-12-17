HAPŠENJE NA AERODROMU U TIVTU: Za muškarcem tragao Interpol

GRANIČNA policija je na Aerodromu Tivat danas, po međunarodnoj poternici NCB Interpol-a Prag, uhapsila međunarodnu traženu osobu A.K. (35) iz Češke, saopštila je Uprava policije.

Foto: pixabay

Prema njihovim rečima, proverama u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica je utvrđeno da se A.K. koji je pristupio graničnoj kontroli potražuje shodno međunarodnoj Interpolovoj poternici, prenose crnogorske Vijesti.

- Ona je za njim raspisana po osnovu naloga za lišenje slobode izdatog od strane Ministarstva pravde Republike Češke radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i drugo odlaganje opojnih i psihotropnih supstanci i otrova Krivičnog zakonika Republike Češke - navodi se u saopštenju.

On je uhapšen i sledi dalja komunikacija pravosudnih organa Crne Gore i Češke u okviru ekstradicionog postupka.

BONUS VIDEO - EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac