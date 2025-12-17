LUVR OTVOREN, ALI SAMO DELIMIČNO: Štrajk zaposlenih u muzeju se nastavlja
ŠTRAJK zaposlenih u muzeju Luvr se nastavlja, ali muzej je danas delimično ponovo otvoren za posetioce, preneli su francuski mediji.
- Nisu svi delovi muzeja otvoreni za obilaske, ali muzej se otvara. Očekujemo prve posetioce - saopštila je uprava Luvra, prenosi Figaro.
Oko 300 zaposlenih jutros je jednoglasno glasalo za nastavak štrajka u znak protesta zbog nedovoljnog broja zaposlenih, propadanja zgrade i povećanja cena ulaznica za građane koji nisu Evropljani.
Predsednica upravnog odbora muzeja Lorans de Kars trebalo da kasnije danas svedoči pred Senatskim odborom o bezbednosnim propustima.
- Među osobljem vlada veliko negodovanje. Ovo se neće rešiti malim ustupcima - rekao je Kristijan Galani, predstavnik CGT-a, većinskog sindikata u Luvru.
Pored otkazivanja planiranog smanjenja budžeta Luvra od 5,7 miliona evra za 2026. godinu, francusko ministarstvo kulture je predložilo pokretanje kampanje za zapošljavanje, posebno za osoblje koje bi radilo na prijemu posetilaca i na obezbeđenju muzeja uz trajno povećanje plata koje sindikati nastoje da postignu.
Upravljanje bezbednošću muzeja Luvr je žestoko kritikovano tokom istrage pokrenute nakon provale, a prošle nedelje je jedan od glavnih istražitelja nedavne krađe Noel Korben izjavio da je bio veoma iznenađen kada je otkrio da muzej poput Luvra može biti tako ranjiv.
Pod pritiskom javnosti muzej Luvr je početkom novembra najavio vanredne mere, uključujući postavljanje uređaja za detekciju nedozvoljenih upada.
(Tanjug)
