FICO O SASTANKU EVROPSKOG SAVETA: Odbijam da podržim bilo koji plan za produžetak rata u Ukrajini

K. Despotović

17. 12. 2025. u 16:19

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da na predstojećem sastanku Evropskog saveta neće podržati nijedan plan koji vodi ka daljoj podršci rata u Ukrajini, uključujući korišćenje zamrznute ruske imovine, kao i da neće glasati ni za jedan evro cent za podršku Ukrajini.

Foto: Profimedia

- U osnovi odbijam da sutra podržim bilo šta što bi dovelo do novca za rat. Neću podržati korišćenje zamrznute imovine ako je namenjena podršci ratu u Ukrajini. Ako bi to trebalo da bude deo mirovnog sporazuma, zašto ga onda trošimo na oružje - rekao je Fico na sednici Odbora za evropske poslove slovačkog parlamenta, prenosi Tasr.

Sa druge strane, rekao je, Slovačka je spremna da pomogne Ukrajini i na bilateralnoj osnovi, u razminiranju i u drugim oblastima.

Kako je rekao, obezbeđivanje novca za rat u Ukrajini znači njegovo produžavanje, kao i da Evropska unija nema rešenje za sukob.

- Ako neka zemlja želi da da novac Ukrajini za rat, može to da učini, ali ne može da postoji evropski plan za nastavak rata - rekao je on.

(Tanjug)

