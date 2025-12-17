USPEH UKRAJINSKIH DRONOVA Austrijski vojni stručnjak: Pomorski dronovi Kijeva lišavaju rusku flotu svakog osećaja sigurnosti (VIDEO)

USPESI Ukrajine u pomorskom ratovanju često ostaju previđeni, iako je upravo inovativna upotreba površinskih i podvodnih dronova primorala rusku flotu da se povuče u luke, gde i dalje nije bezbedna.

Foto printskrin strana news

Ovo je u komentaru za Ukrinform izjavio austrijski vojni stručnjak i šef Instituta za obuku oficira na Terezijanskoj vojnoj akademiji, pukovnik Markus Rajsner, komentarišući napad na rusku podmornicu u luci Novorosijsk.

-U kontekstu oprezno pesimističnog izveštavanja o Ukrajini, često se previđa da su u oblasti pomorskog ratovanja ukrajinske snage, iznova i iznova, do danas prevladavale nad Rusima. A to je za zemlju koja ne poseduje značajne pomorske snage, primetio je Rajsner.

Prema rečima stručnjaka, ključ uspeha Ukrajine, kojoj nedostaje moćna konvencionalna flota, bila je inovativna upotreba pomorskih bespilotnih sistema.

-Razlog leži u inovativnoj upotrebi površinskih i podvodnih pomorskih dronova, za koje ruska flota do sada nije pronašla efikasne kontramere, objasnio je on.

Kako je Rajsner naglasio, kao rezultat toga, ruska flota u Crnom moru se „uglavnom povukla u luke, gde je efikasno lišena mogućnosti delovanja“. Istovremeno, čak ni ruski ratni brodovi tamo nisu bezbedni.

-Čak i tamo, Ukrajinci više puta uspevaju da izvedu efikasne udare, naglasio je austrijski vojni stručnjak.

U svojoj proceni, šteta naneta podmornici klase Projekat 636.3 Varšavjanka, koja je bila nosač krstarećih raketa Kalibar, uticaće na sposobnost Rusije da izvodi masovne raketne udare, iako će uticaj biti ograničen.

Istovremeno, skrenuo je pažnju na strateške implikacije uspešne upotrebe podvodnih pomorskih dronova od strane Ukrajine.

-Ovo dovodi do vezivanja dodatnih ruskih snaga na moru. Nijedan brod se više ne može smatrati bezbednim, zaključio je Rajsner.

Kako je ranije izvestio Ukrinform, u luci Novorosijsk u Ruskoj Federaciji, podvodni dronovi „Sea Baby“ Službe bezbednosti Ukrajine prvi put u istoriji digli su u vazduh rusku podmornicu klase „Varšavjanka“ projekta 636.3. Kao rezultat eksplozije, podmornica je pretrpela kritična oštećenja i efikasno je onesposobljena.

Na podmornici su se nalazila četiri lansera za krstareće rakete „Kalibar“, koje neprijatelj koristi za napade na teritoriju Ukrajine.

Ovo je bila zajednička operacija koju su sproveli 13. Glavna uprava vojne kontraobaveštajne službe Službe bezbednosti Ukrajine i Pomorske snage Ukrajine.

Ukrajinska specijalna služba podsetila je da je uništena podmornica bila primorana da ostane u luci Novorosijsk zbog uspešnih specijalnih operacija površinskih pomorskih dronova „Sea Baby“, koji su potisnuli ruske brodove i podmornice iz Sevastopoljskog zaliva na privremeno okupiranom Krimu.

Vest o udaru na podmornicu demantovali su sateltiski snimci objavljeni i u zapadnim medijima.

(ukrinform.net)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć