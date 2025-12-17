ORBAN PISAO PUTINU OKO ZAMRZNUTE RUSKE IMOVINE: Stigao ekspresan odgovor iz Kremlja

MAĐARSKI premijer Viktor Orban poslao je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na temu reakcije Moskve na moguću zaplenu zamrznute imovine od strane Evropske unije, objavio je „Mađar Nemzet“.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Premijer je pre nekoliko nedelja poslao pismo ruskom predsedniku, pitajući ga da li će biti nekih uzvratnih mera ako EU zapleni zamrznutu rusku imovinu, i ako hoće, da li će Rusi uzeti u obzir ko je glasao za ovu odluku - navodi se u članku.

Prema Orbanu, Kremlj je dao jasan i precizan odgovor u vezi sa oštrim uzvratnim merama uz korišćenje svih sredstava međunarodnog prava.

- Istovremeno, biće uzet u obzir stav zemalja članica EU - navodi se u članku.

Orban je naglasio da ni pod kojim uslovima neće podržati konfiskaciju ruske imovine.

Prethodno je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio da konfiskovanje zamrznutih ruskih rezervi može izazvati kolaps ekonomije Evropske unije.

Savet Evropske unije je 12. decembra usvojio odluku o trajnom zamrzavanju suverene ruske imovine. Evropska komisija se nada da će na samitu 18. i 19. decembra obezbediti odluku zemalja EU o eksproprijaciji 210 milijardi evra ruske imovine, od čega je 185 milijardi evra blokirano na platformi „Juroklir“ u Belgiji.

U međuvremenu, Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv evropskog depozitara „Juroklir“ za sumu od preko 18 biliona rubalja (oko 193 milijarde evra) zbog pokušaja Evropske unije da ukrade zamrznutu rusku imovinu.

(Sputnjik)