MILER MEKINTAJER ZAGOLICAO MAŠTU NAVIJAČA: Voleo bih da u Zvezdi igram sa Sašom Vezenkovim!

KODI Miler Mekintajer igra dobro od početka sezone. U poslednje vreme je u padu forme, ali je poručio navijačima da ostanu pametni, iako je klub u rezultatskoj krizi.

FOTO: N. Skenderija

On je u intervjuu za grčku "Gazetu" pričao o duelu sa Partizanom koji su crveno-beli izugbili sa 79:76.

- Sezona je duga. Pred nama je još jedan derbi, a onda ćemo igrati protiv Partizana mnogo puta u ABA ligi. Da biste bili dobar tim, morate da prihvatite poraz, shvatite zašto ste izgubili, probudite se sledećeg dana i ispravite greške - rekao je na početku obraćanja Miler Mekintajera.

Američki plejmejker smatra da će crno-beli izaći iz problema u kom se nalaze.

- Svaki tim ima svoje probleme. Neki su veći od drugih, ali crno-beli imaju veoma dobru bazu navijača. Imaju veoma kvalitetnu ekipu sa veoma dobrim karakterima. Dakle, oni će to rešiti.

Kratko se dotakao i Janisa Sferopulosa koji je posle samo tri utakmice ove sezone napustio.

- To baš i ne mogu da komentarišem. Znate, to je rešenje ljudi koji su u poziciji da odlučuju. Morate verovati njihovoj viziji. To je definitivno teška situacija i ne bih je poželeo nijednom treneru, jer kao igrač znam kako je proći kroz to. Nikad ne želite da se to nikome desi.

Nije mogao da ne spomene Sašu Vezenkova sa kojim nastupa u reprezentaciji Bugarske.

- Iskustvo sa Sašom je neverovatno. Volim da igram sa njim. Neverovatan je igrač i neverovatna osoba. Dočekao me je u reprezentaciji raširenih ruku. Povremeno se čujemo, ali je definitivno odličan igrač. Da, voleo bih da igramo zajedno... Naravno, ako dođe u Crvenu zvezdu.

Otkrio je i da je dobar prijatelj sa košarkašem Panatinaikosom Dinosa Mitoglua.

- Poznajem Dina od malena. Igrali smo zajedno na fakultetu. Ideja da igramo zajedno je uvek bila tu, već smo o tome razgovarali. Svako mora da donese odluku koja je najbolja za njega. Da to bude odluka koja mu prija. Budite strpljivi i sačekajte priliku koja vam se čini pravom. Za mene je sad najbolje da ovde.

Miler Mekintajer ne krije da mu je lepo u Beogradu.

- To su energija, treneri, uprava, navijači. Nešto u vezi sa povratkom u Beograd i igranjem ovde me je privuklo. Za mene je to sada važnije.

U Grčkoj nikad nije igrao, ali u sportu je sve moguće.

- Kao što sam rekao, samo gledam širu sliku, znam gde želim da budem, gde sam u svojoj karijeri. Osetio sam da je dolazak u Zvezdu prava odluka za mene. Za sada se pokazalo da jeste - zaključio je Miler Mekintajer.

Podsetimo, Miler Mekintajer ove sezone u Evroligi prosečno beleži 13,8 poena, četiri skoka i 6,3 asistencija po utakmici.

