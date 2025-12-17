Svet

HOROR NA HARVARDU: Šef mrtvačnice prodavo delove tela zaveštane nauci

В.Н.

17. 12. 2025. u 15:52

VEST da je bivši šef mrtvačnice Medicinskog instituta Univerziteta Harvard osuđen na osam godina zatvora zbog ilegalne trgovine delovima ljudskih tela zvuči kao scenario iz lošeg krimi-romana. Nažalost, reč je o stvarnosti. Još mračnija postaje kada se zna da su delovi tela koje je krao pripadali ljudima koji su svoje posmrtne ostatke dobrovoljno donirali nauci, verujući u napredak medicine i etiku jedne od najuglednijih obrazovnih institucija na svetu.

Foto: Unsplash

Prema navodima američkog Ministarstva pravde, ovaj slučaj se odvijao godinama, od 2018. do 2022. godine. Ruke, glave, lica, mozgovi – delovi ljudskih tela nisu bili predmet naučne analize, već roba. Iznošeni su iz institucije, nošeni kući, prodavani i slati kupcima širom zemlje. Sve to bez znanja porodica donatora, ali i bez reakcije sistema koji je očigledno zakazao u nadzoru.

Posebnu težinu slučaju daje činjenica da je u trgovinu bila uključena i supruga osuđenog, koja je zbog pomaganja dobila godinu dana zatvora. To ruši svaku iluziju o „usamljenom prestupu“ ili trenutku slabosti. Reč je o organizovanom, svesnom i dugotrajnom kršenju zakona, ali i osnovnih ljudskih i profesionalnih normi.

Harvard se u ovom kontekstu ne može sakriti iza reputacije. Institucije koje se bave medicinom i istraživanjem moraju počivati na poverenju. Donacija tela nauci jedan je od najviših činova altruizma. Kada se to poverenje zloupotrebi, posledice su dalekosežne – ne samo pravne, već i moralne.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Ovaj slučaj pokazuje da ni najpoznatije institucije nisu imune na pohlepu i moralni sunovrat pojedinaca, ali i na sistemske propuste. Kada tržišna logika prodre, čak i u odnos prema mrtvima, jasno je da problem nije samo u jednom čoveku, već u nadzoru, odgovornosti i vrednostima. Ovaj slučaj samo dodatno ide u prilog oceni da se američko društvo duboko izopačilo, da su i poslednje moralne kočnice popustile, i da je dolar, kao krajnja mera vrednosti, potisnuo čak i elementarno poštovanje prema ljudskom dostojanstvu – živom ili mrtvom.

(Srpski Ugao)

