HOROR NA HARVARDU: Šef mrtvačnice prodavo delove tela zaveštane nauci
VEST da je bivši šef mrtvačnice Medicinskog instituta Univerziteta Harvard osuđen na osam godina zatvora zbog ilegalne trgovine delovima ljudskih tela zvuči kao scenario iz lošeg krimi-romana. Nažalost, reč je o stvarnosti. Još mračnija postaje kada se zna da su delovi tela koje je krao pripadali ljudima koji su svoje posmrtne ostatke dobrovoljno donirali nauci, verujući u napredak medicine i etiku jedne od najuglednijih obrazovnih institucija na svetu.
Prema navodima američkog Ministarstva pravde, ovaj slučaj se odvijao godinama, od 2018. do 2022. godine. Ruke, glave, lica, mozgovi – delovi ljudskih tela nisu bili predmet naučne analize, već roba. Iznošeni su iz institucije, nošeni kući, prodavani i slati kupcima širom zemlje. Sve to bez znanja porodica donatora, ali i bez reakcije sistema koji je očigledno zakazao u nadzoru.
Posebnu težinu slučaju daje činjenica da je u trgovinu bila uključena i supruga osuđenog, koja je zbog pomaganja dobila godinu dana zatvora. To ruši svaku iluziju o „usamljenom prestupu“ ili trenutku slabosti. Reč je o organizovanom, svesnom i dugotrajnom kršenju zakona, ali i osnovnih ljudskih i profesionalnih normi.
Harvard se u ovom kontekstu ne može sakriti iza reputacije. Institucije koje se bave medicinom i istraživanjem moraju počivati na poverenju. Donacija tela nauci jedan je od najviših činova altruizma. Kada se to poverenje zloupotrebi, posledice su dalekosežne – ne samo pravne, već i moralne.
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Ovaj slučaj pokazuje da ni najpoznatije institucije nisu imune na pohlepu i moralni sunovrat pojedinaca, ali i na sistemske propuste. Kada tržišna logika prodre, čak i u odnos prema mrtvima, jasno je da problem nije samo u jednom čoveku, već u nadzoru, odgovornosti i vrednostima. Ovaj slučaj samo dodatno ide u prilog oceni da se američko društvo duboko izopačilo, da su i poslednje moralne kočnice popustile, i da je dolar, kao krajnja mera vrednosti, potisnuo čak i elementarno poštovanje prema ljudskom dostojanstvu – živom ili mrtvom.
