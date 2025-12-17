Svet

"TI LJUDI SE RUGAJU PRAVU NA JAVNE DEBATE" Makron tražio od fejsbuka da ukloni lažan video, pa za sve optužio Rusiju

Ana Đokić

17. 12. 2025. u 14:04

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron zatražio je od Fejsbuka da ukloni video generisan veštačkom inteligencijom objavljen 10. decembra u kojem se tvrdi da je francuski predsednik svrgnut u puču koji je organizovao visoki vojni oficir.

Foto: Profimedia

- Ova lažna vest se brzo proširila društvenim mrežama, čak je uznemirila i jednog mog afričkog kolegu koji mi je poslao poruku da je veoma zabrinut - objasnio je Makron, prenosi portal RTL.fr.

Na spornom videu jedan novinar objašnjava ispred Jelisejske palate da se u Francuskoj upravo dogodio vojni puč i da je pukovnik francuske vojske preuzeo vlast.

- Lično, smatram da je to zabavno. Problem je što je ova lažna informacija pregledana dvanaest miliona puta - naglasio je predsednik Francuske.

On je potvrdio da je platforma Fejsbuk kontaktirana preko Jelisejske palate uz zahtev da se lažni video ukloni.

- Rečeno nam je da video ne krši njihove korisničke uslove i da zahtev koji smo uputili, iako dolazi od predsednika države, ne može biti usvojen. Ti ljudi se rugaju pravu na javne debate i suverenitetu demokratije. Dovode nas u opasnost - rekao je Makron.

Kada je upitan o uticaju i moći tehnoloških giganata poput Gugla, Amazona, Epla i Majkrosofta i o stranom mešanju u onlajn svet, predsednik Makron je optužio Rusiju rekavši da ta zemlja "kupuje milione lažnih naloga sa platformi koje se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Kini".

Nemačka je 12. decembra optužila Rusiju za sajber napad usmeren na nemački sistem kontrole vazdušnog saobraćaja i za kampanju destabilizacije tokom poslednjih nemačkih saveznih izbora. Izbori u Moldaviji i u Rumuniji takođe su bili meta pokušaja stranog mešanja preko društvenih mreža, kao i predsednički izbori u Francuskoj 2022. godine, navodi francuski portal.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Svečani doček Emanuela Makron ispred Palate Srbija

