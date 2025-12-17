"TI LJUDI SE RUGAJU PRAVU NA JAVNE DEBATE" Makron tražio od fejsbuka da ukloni lažan video, pa za sve optužio Rusiju

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron zatražio je od Fejsbuka da ukloni video generisan veštačkom inteligencijom objavljen 10. decembra u kojem se tvrdi da je francuski predsednik svrgnut u puču koji je organizovao visoki vojni oficir.

Foto: Profimedia

- Ova lažna vest se brzo proširila društvenim mrežama, čak je uznemirila i jednog mog afričkog kolegu koji mi je poslao poruku da je veoma zabrinut - objasnio je Makron, prenosi portal RTL.fr.

Na spornom videu jedan novinar objašnjava ispred Jelisejske palate da se u Francuskoj upravo dogodio vojni puč i da je pukovnik francuske vojske preuzeo vlast.

- Lično, smatram da je to zabavno. Problem je što je ova lažna informacija pregledana dvanaest miliona puta - naglasio je predsednik Francuske.

On je potvrdio da je platforma Fejsbuk kontaktirana preko Jelisejske palate uz zahtev da se lažni video ukloni.

- Rečeno nam je da video ne krši njihove korisničke uslove i da zahtev koji smo uputili, iako dolazi od predsednika države, ne može biti usvojen. Ti ljudi se rugaju pravu na javne debate i suverenitetu demokratije. Dovode nas u opasnost - rekao je Makron.

Kada je upitan o uticaju i moći tehnoloških giganata poput Gugla, Amazona, Epla i Majkrosofta i o stranom mešanju u onlajn svet, predsednik Makron je optužio Rusiju rekavši da ta zemlja "kupuje milione lažnih naloga sa platformi koje se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Kini".

Nemačka je 12. decembra optužila Rusiju za sajber napad usmeren na nemački sistem kontrole vazdušnog saobraćaja i za kampanju destabilizacije tokom poslednjih nemačkih saveznih izbora. Izbori u Moldaviji i u Rumuniji takođe su bili meta pokušaja stranog mešanja preko društvenih mreža, kao i predsednički izbori u Francuskoj 2022. godine, navodi francuski portal.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Svečani doček Emanuela Makron ispred Palate Srbija