BIVŠI KAPITEN ZVEZDE NAJBOLJI U CSKA: Moskovljani na pogon Luke Mitrovića do trijumfa u VTB ligi

Filip Milošević

17. 12. 2025. u 18:35

CSKA iz Moskve je savladao Urlamaš iz Jekaterinburga sa 86:64 a najbolji pojedinac u dresu moskovljana bio je Luka Mitrović.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Bivši kapiten Zvezde proveo je na parketu 21 minut i zato vreme postigao 12 poena i zabeležio devet skokova i dve asistencije.

Bio je gotovo nepogrešiv, a na kraju je sakupio indeks od 21, po čemu je bio najbolji akter utakmice.

