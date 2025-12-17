BIVŠI KAPITEN ZVEZDE NAJBOLJI U CSKA: Moskovljani na pogon Luke Mitrovića do trijumfa u VTB ligi
CSKA iz Moskve je savladao Urlamaš iz Jekaterinburga sa 86:64 a najbolji pojedinac u dresu moskovljana bio je Luka Mitrović.
Bivši kapiten Zvezde proveo je na parketu 21 minut i zato vreme postigao 12 poena i zabeležio devet skokova i dve asistencije.
Bio je gotovo nepogrešiv, a na kraju je sakupio indeks od 21, po čemu je bio najbolji akter utakmice.
