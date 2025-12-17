Svet

"OREŠNIK ĆE USKORO BITI STAVLJEN U BORBENU GOTOVOST" Putin: Ruska vojska ima mogućnost da pojača tempo ofanzive

В. Н.

17. 12. 2025. u 13:02

RUSKA vojska je tokom 2025. godine osvojila više od 300 naselja, uključujući velike gradove koje je Ukrajina pretvorila u utvrđena uporišta, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenoj sednici kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije.

foto: Tviter

On je istakao da je ruska vojska osvojila i čvrsto drži stratešku inicijativu duž cele linije fronta, prenosi Sputnjik.

- Rusija ima mogućnost da pojača tempo ofanzive na strateškim pravcima u zoni SVO - naglasio je ruski predsednik.

Putin je dodao da je ova godina bila važna etapa u rešavanju zadataka Specijalne vojne operacije.

Ruski predsednik je naveo i da će sistem „Orešnik“ do kraja godine biti stavljen u borbenu gotovost.

Takođe je napomenuo da ruske snage pokazuju visok stepen borbene gotovosti i obučenosti u teškim uslovima, kada Kijev, kako je naveo, podržavaju članice NATO-a.

On je rekao i da nisu tačne tvrdnje da Rusija navodno predstavlja pretnju Evropi.

- Ljudima u Evropi se usađuje strah od navodno neizbežnog sukoba sa Rusijom, ali to je laž i jednostavno je besmislica - saopštio je Putin.

(Tanjug)

