"OREŠNIK ĆE USKORO BITI STAVLJEN U BORBENU GOTOVOST" Putin: Ruska vojska ima mogućnost da pojača tempo ofanzive
RUSKA vojska je tokom 2025. godine osvojila više od 300 naselja, uključujući velike gradove koje je Ukrajina pretvorila u utvrđena uporišta, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenoj sednici kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije.
On je istakao da je ruska vojska osvojila i čvrsto drži stratešku inicijativu duž cele linije fronta, prenosi Sputnjik.
- Rusija ima mogućnost da pojača tempo ofanzive na strateškim pravcima u zoni SVO - naglasio je ruski predsednik.
Putin je dodao da je ova godina bila važna etapa u rešavanju zadataka Specijalne vojne operacije.
Ruski predsednik je naveo i da će sistem „Orešnik“ do kraja godine biti stavljen u borbenu gotovost.
Takođe je napomenuo da ruske snage pokazuju visok stepen borbene gotovosti i obučenosti u teškim uslovima, kada Kijev, kako je naveo, podržavaju članice NATO-a.
On je rekao i da nisu tačne tvrdnje da Rusija navodno predstavlja pretnju Evropi.
- Ljudima u Evropi se usađuje strah od navodno neizbežnog sukoba sa Rusijom, ali to je laž i jednostavno je besmislica - saopštio je Putin.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"JARS" JE SPREMAN: Tehnika je izašla iz svojih specijalnih objekata i započela svoj marš...
17. 12. 2025. u 12:20
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)