TRAMP ŽELI MIR IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE: NJegova administracija vrši pritisak na EU

ZVANIČNICI administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa vrše pritisak na pojedine evropske vlade, koje smatraju najbližim saveznicima, da odustanu od plana da se oko 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine iskoristi za finansiranje Ukrajine, izjavila su za briselski Politiko četiri zvaničnika EU upoznata sa razgovorima.

Visoki zvaničnik EU rekao je da Evropski savet mora da obezbedi konkretne rezultate, posebno u vezi sa finansiranjem Ukrajine, ali i da se suprotstavi pokušajima Bele kuće da utiče na evropsku politiku.

Prema navodima evropskih zvaničnika, američka administracija je zaobilazila institucije EU i direktno kontaktirala nacionalne prestonice, što je dovelo do protivljenja u zemljama poput Italije, Bugarske, Malte i Češke. Prema navodima, alternativa je da pojedine zemlje obezbede ograničene bilateralne kredite Ukrajini. Bela kuća je odbacila optužbe o mešanju.

Zamenica portparola Bele kuće Ana Keli rekla je da su navodi iz anonimnih izvora "neutemeljeni" i da je cilj SAD isključivo postizanje mira, uz olakšavanje pregovora između Ukrajine i Rusije. Nemački kancelar Fridrih Merc upozorio je da bi EU bila "godinama ozbiljno oštećena" ukoliko ne postigne dogovor o finansiranju Ukrajine.

Lideri EU nisu postigli saglasnost o tom pitanju ni na sastanku u Briselu u oktobru, zbog protivljenja Belgije, gde se nalazi najveći deo zamrznute ruske imovine u Evropi. Prema navodima zvaničnika, u međuvremenu su razgovori dodatno otežani zbog pritiska Trampove administracije.

Ukrajina se suočava sa budžetskim deficitom od 71,7 milijardi evra naredne godine i, prema procenama, moraće da smanji javnu potrošnju ukoliko finansijska sredstva ne budu dostupna do aprila. Belgija navodi da se protivi korišćenju ruske imovine zbog rizika da bi njeni poreski obveznici mogli da snose odgovornost ukoliko bi sredstva morala da budu vraćena.

Pojedine članice EU smatraju da se pitanje ne odnosi samo na finansije, već i na širu geopolitiku. Predstavnici EU upozoravaju da bi neuspeh postizanja dogovora ozbiljno narušio ugled EU, dok bi, prema njihovim ocenama, korist od toga imao i ruski predsednik Vladimir Putin. Lider Evropske narodne partije Manfred Veber rekao je da "SAD očigledno više nisu lider slobodnog sveta" i da se američka administracija udaljava od Evrope.

Evropski zvaničnici razmatraju i mogućnost donošenja odluke kvalifikovanom većinom, što bi značilo zaobilaženje protivljenja pojedinih država, ali upozoravaju da bi to moglo da produbi krizu unutar EU. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je za Kijev najvažnije da dobije finansijska sredstva, bez obzira na format, dodajući da bi korišćenje zamrznute ruske imovine za obnovu zemlje bilo pravedno rešenje.

