FICO PROTIV KORIŠĆENJA ZAMRZNUTE RUSKE IMOVINE: Neću glasati ni za jedan jedini evrocent za podršku Ukrajini
SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da na predstojećem sastanku Evropskog saveta 18. i 19 decembra neće podržati nijedan plan koji vodi ka daljoj podršci ratu u Ukrajini, uključujući korišćenje zamrznute ruske imovine.
Fico je rekao, na sednici parlamentarnog odbora za evropske poslove uoči sastanka u Briselu, da neće glasati ni za jedan jedini evrocent za podršku Ukrajini, preneo je TASR.
- U principu, odbijam da sutra podržim bilo šta što bi dovelo do novca za rat - istakao je Fico.
Ponovio je da neće da podrži korišćenje zamrznute ruske imovine ukoliko je to namenjeno podršci ratu u Ukrajini.
- Ako bi to trebalo da bude deo mirovnog sporazuma, zbog čega onda trošimo novac na oružje - postavio je pitanje Fico.
Istakao je da se protivi korišćenju zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine, navodeći da je Slovačka spremna da pomogne Ukrajini na bilateralnoj osnovi.
- Spremni smo da pomognemo u razminiranju, kao i u drugim oblastima - rekao je Fico, naglašavajući da je spreman za dalje razgovore između Ukrajine i Slovačke.
Fico je rekao da, ukoliko neka zemlja želi da pošalje novac Ukrajini za rat, može to da učini, ali, kako je naveo, ne može da postoji evropski plan za nastavak tog rata.
(Tanjug)
