"EMILIJA" POGODILA KANARSKA OSTRVA: Oluja napravila haos: Poplavljene kuće, odneti krovovi, nesreće na putevima (FOTO)

Ana Đokić

13. 12. 2025. u 20:40

OLUJA ''Emilija'' pogodila je Kanarska ostrva i jugoistočne oblasti Iberijskog poluostrva, a zabeležene su obilne kišne padavine i udari vetra do skoro 150 kilometara na sat, prenose danas lokalni mediji.

Foto: Printscreen/Jutjub/MADEIRA AVIATION

Proteklih sati zabeleženi su brojni incidenti na nekoliko ostrva ovog arhipelaga, kao što su nestanci struje, poplavljeni podrumi kuća, oborena stabla i saobraćajne nezgode, prenosi sajt 20 minutos.

Kako je navela španska meteorološka agencija Aemet, oluja će se u ovim oblastima nastaviti do ponedeljka. Upozorenja su izdata u šest oblasti: Andaluziji, Asturiji, Kantabriji, Galiciji, Baskiji i na Kanarskim ostrvima, kao i u gradovima Seuta i Melilja.

Na svim ostrvima Kanarskog arhipelaga izdat je narandžasti meteo alarm, dok se sneg očekuje u najvišim delovima Tenerifa, Gran Kanarije i La Palme, kao i duž obala Kadiza i Seute.

Očekuju se obilne kišne padavine, a za 12 sati moglo bi da padne do 100 litara kiše po kvadratnom metru, upozorili su meteorolozi.

(Tanjug)

