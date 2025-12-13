"EMILIJA" POGODILA KANARSKA OSTRVA: Oluja napravila haos: Poplavljene kuće, odneti krovovi, nesreće na putevima (FOTO)

OLUJA ''Emilija'' pogodila je Kanarska ostrva i jugoistočne oblasti Iberijskog poluostrva, a zabeležene su obilne kišne padavine i udari vetra do skoro 150 kilometara na sat, prenose danas lokalni mediji.

Foto: Printscreen/Jutjub/MADEIRA AVIATION

Proteklih sati zabeleženi su brojni incidenti na nekoliko ostrva ovog arhipelaga, kao što su nestanci struje, poplavljeni podrumi kuća, oborena stabla i saobraćajne nezgode, prenosi sajt 20 minutos.

Storm Emilia teistert populaire vakantiebestemming Canarische eilanden https://t.co/G26Y2auJUB — NU.nl (@NUnl) December 13, 2025

Kako je navela španska meteorološka agencija Aemet, oluja će se u ovim oblastima nastaviti do ponedeljka. Upozorenja su izdata u šest oblasti: Andaluziji, Asturiji, Kantabriji, Galiciji, Baskiji i na Kanarskim ostrvima, kao i u gradovima Seuta i Melilja.

The eastern coast of Spain will see plenty of thunderstorms starting tomorrow into Monday!

Storm Emilia will be pushing east humid air from the Mediterranean directly into the coast, this interaction will cause storms to sparkle near the coast, orange warnings are in place. pic.twitter.com/JlZifsMh33 — Weather Advisory (@WX_Advisory) December 13, 2025

Na svim ostrvima Kanarskog arhipelaga izdat je narandžasti meteo alarm, dok se sneg očekuje u najvišim delovima Tenerifa, Gran Kanarije i La Palme, kao i duž obala Kadiza i Seute.

Očekuju se obilne kišne padavine, a za 12 sati moglo bi da padne do 100 litara kiše po kvadratnom metru, upozorili su meteorolozi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Pijavica nad Beogradom