"EMILIJA" POGODILA KANARSKA OSTRVA: Oluja napravila haos: Poplavljene kuće, odneti krovovi, nesreće na putevima (FOTO)
OLUJA ''Emilija'' pogodila je Kanarska ostrva i jugoistočne oblasti Iberijskog poluostrva, a zabeležene su obilne kišne padavine i udari vetra do skoro 150 kilometara na sat, prenose danas lokalni mediji.
Proteklih sati zabeleženi su brojni incidenti na nekoliko ostrva ovog arhipelaga, kao što su nestanci struje, poplavljeni podrumi kuća, oborena stabla i saobraćajne nezgode, prenosi sajt 20 minutos.
Kako je navela španska meteorološka agencija Aemet, oluja će se u ovim oblastima nastaviti do ponedeljka. Upozorenja su izdata u šest oblasti: Andaluziji, Asturiji, Kantabriji, Galiciji, Baskiji i na Kanarskim ostrvima, kao i u gradovima Seuta i Melilja.
Na svim ostrvima Kanarskog arhipelaga izdat je narandžasti meteo alarm, dok se sneg očekuje u najvišim delovima Tenerifa, Gran Kanarije i La Palme, kao i duž obala Kadiza i Seute.
Očekuju se obilne kišne padavine, a za 12 sati moglo bi da padne do 100 litara kiše po kvadratnom metru, upozorili su meteorolozi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Pijavica nad Beogradom
Preporučujemo
STIŽE ARKTIČKA „OLUJA VEKA“! Tri evropska regiona posebno na udaru, poznat tačan datum
23. 11. 2025. u 16:24
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)