TRAMP POSLAO PORUKU LUKAŠENKU: Predsedik Belorusije pomilovao 123 osobe, a SAD ukinule sankcije na beloruski kalijum
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 123 osobe u okviru sporazuma sa Sjedinjenim Državama, objavljeno je na Telegram kanalu „Pul Pervogo“, koji je povezan sa njegovom pres službom.
Takođe se ističe da je pomilovanje usledilo nakon što su SAD ukinule američke sankcije na beloruski kalijum.
-Šef države je odlučio da pomiluje 123 državljanina raznih zemalja osuđenih po beloruskom zakonu za razne zločine, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam, navodi se u saopštenju za štampu.
U objavi se navodi da se to dogodilo na zahtev predsednika Bele kuće Donalda Trampa i kao odgovor na ukidanje sankcija na beloruski kalijum.
Lukašenko je doneo odluku, između ostalog, i da bi stabilizovao situaciju u Evropi.
Razgovor sa američkim izaslanikom i lična poruka od Trampa
Istovremeno, portparol beloruskog lidera Natalija Ejsmont objavila je da je Lukašenko juče i danas razgovarao nekoliko sati sa specijalnim izaslanikom Bele kuće Džonom Kolom o situaciji u Ukrajini i Venecueli, kao i o načinima za normalizaciju bilateralnih odnosa.
Pored toga, portparol je objavila da je Kol preneo Lukašenku ličnu poruku od američkog predsednika Donalda Trampa i njegove supruge Melanije.
Prema njenim rečima, prvi par SAD zahvalio je beloruskoj strani i Lukašenku lično na gostoprimstvu koje se američkoj delegaciji konstantno ukazuje u republici.
Nakon sastanka, Sjedinjene Države su objavile ukidanje ograničenja za „Belaruskalijum“, uvedenih u avgustu 2021. godine pod administracijom prethodnog predsednika Džoa Bajdena.
Prema pisanju Telegram kanala „Pul Pervogo“, Minsk je nedavno pomilovao 156 ljudi — državljana Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Litvanije, Ukrajine, Letonije, Australije i Japana. „Rojters“izveštava da su među pomilovanima i opozicione ličnosti Marija Kolesnikova, Ales Bjaljacki i Viktor Babariko.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IZASLANIK SAD OTKRIO: Lukašenko daje korisne savete Trampu oko Ukrajine
13. 12. 2025. u 20:11
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)