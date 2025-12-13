Svet

TRAMP POSLAO PORUKU LUKAŠENKU: Predsedik Belorusije pomilovao 123 osobe, a SAD ukinule sankcije na beloruski kalijum

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 20:45

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 123 osobe u okviru sporazuma sa Sjedinjenim Državama, objavljeno je na Telegram kanalu „Pul Pervogo“, koji je povezan sa njegovom pres službom.

ТРАМП ПОСЛАО ПОРУКУ ЛУКАШЕНКУ: Председик Белорусије помиловао 123 особе, а САД укинуле санкције на белоруски калијум

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Takođe se ističe da je pomilovanje usledilo nakon što su SAD ukinule američke sankcije na beloruski kalijum.

-Šef države je odlučio da pomiluje 123 državljanina raznih zemalja osuđenih po beloruskom zakonu za razne zločine, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam, navodi se u saopštenju za štampu.

U objavi se navodi da se to dogodilo na zahtev predsednika Bele kuće Donalda Trampa i kao odgovor na ukidanje sankcija na beloruski kalijum.

Lukašenko je doneo odluku, između ostalog, i da bi stabilizovao situaciju u Evropi.

Razgovor sa američkim izaslanikom i lična poruka od Trampa

Istovremeno, portparol beloruskog lidera Natalija Ejsmont objavila je da je Lukašenko juče i danas razgovarao nekoliko sati sa specijalnim izaslanikom Bele kuće Džonom Kolom o situaciji u Ukrajini i Venecueli, kao i o načinima za normalizaciju bilateralnih odnosa.

Pored toga, portparol je objavila da je Kol preneo Lukašenku ličnu poruku od američkog predsednika Donalda Trampa i njegove supruge Melanije.

Prema njenim rečima, prvi par SAD zahvalio je beloruskoj strani i Lukašenku lično na gostoprimstvu koje se američkoj delegaciji konstantno ukazuje u republici.

Nakon sastanka, Sjedinjene Države su objavile ukidanje ograničenja za „Belaruskalijum“, uvedenih u avgustu 2021. godine pod administracijom prethodnog predsednika Džoa Bajdena.

Prema pisanju Telegram kanala „Pul Pervogo“, Minsk je nedavno pomilovao 156 ljudi — državljana Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Litvanije, Ukrajine, Letonije, Australije i Japana. „Rojters“izveštava da su među pomilovanima i opozicione ličnosti Marija Kolesnikova, Ales Bjaljacki i Viktor Babariko.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG ME SPASIO NAJGOREG: Autobus visio nad liticom, Bosiljčić umalo stradao na veliki praznik - Veliku Gospojinu slavim kao drugi rođendan

"BOG ME SPASIO NAJGOREG": Autobus visio nad liticom, Bosiljčić umalo stradao na veliki praznik - "Veliku Gospojinu slavim kao drugi rođendan"