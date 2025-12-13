Region

SA BINE PSOVALI SRBIMA MAJKU: Još jedan pir terorista Šiptara u Skoplju - Okupirali centar (FOTO)

В.Н.

13. 12. 2025. u 20:38

NEKOLIKO hiljada Albanaca iz Severne Makedonije i Kosova i Metohije okupilo se na Trgu Skenderbeg u Skoplju u znak podrške bivšim liderima takozvane OVK kojima se sudi u Hagu.

Foto: Printscreen/Nacionale

Protest su podržali albanski političari u Severnoj Makedoniji, među njima Ali Ahmeti, Zijadin Selja, Arben Taravari, Krenar Loga, Fatmir Ljimani i Izet Medžiti.

Na protestu su bile istaknute albanske zastave i zastave bivše tzv. OVK, kao i zastave SAD i NATO. 

Foto: Printscreen/Nacionale

Izvikivane su parole tzv. OVK i parole podrške liderima bivše tzv. OVK. Na centralnoj bini se u stroju nalazilo nekolilo starijih muškaraca ("veterana") u uniformama bivše tzv. OVK. 

Neposredno pred početak protesta, jedan je na albanskom jeziku, sa centralne bine i preko mikrofona, Srbima opsovao majku.

Foto: Printscreen/Nacionale

Na protestu su se obratili Hisni Gucati (iz "organizacije vetarana bivše tzv.  OVK") i Ali Ahmeti, lider Demokratske unije za integraciju (DUI), koji je bio govornik i na protestima u Prištini i Tirani. 

Ahmeti je u svom govoru pominjao Miloševića, Srbiju i Rusiju (Srbiju i Rusiju inače optužuju da su fabrikovale dokaze protiv lidera bivše tzv. OVK).

Foto: Printscreen/Nacionale

Na protestu su emitovane albanske "patriotske" pesme, u kojima su se pominjali bivša tzv. OVK, Drenica, Adem Jašari, Iliria...

Ovo je peti ovakav protest po redu. Prethodno su protesti održani u Prištini, Hagu, Tirani i Strazburu. 

(Informer)

