SA BINE PSOVALI SRBIMA MAJKU: Još jedan pir terorista Šiptara u Skoplju - Okupirali centar (FOTO)
NEKOLIKO hiljada Albanaca iz Severne Makedonije i Kosova i Metohije okupilo se na Trgu Skenderbeg u Skoplju u znak podrške bivšim liderima takozvane OVK kojima se sudi u Hagu.
Protest su podržali albanski političari u Severnoj Makedoniji, među njima Ali Ahmeti, Zijadin Selja, Arben Taravari, Krenar Loga, Fatmir Ljimani i Izet Medžiti.
Na protestu su bile istaknute albanske zastave i zastave bivše tzv. OVK, kao i zastave SAD i NATO.
Izvikivane su parole tzv. OVK i parole podrške liderima bivše tzv. OVK. Na centralnoj bini se u stroju nalazilo nekolilo starijih muškaraca ("veterana") u uniformama bivše tzv. OVK.
Neposredno pred početak protesta, jedan je na albanskom jeziku, sa centralne bine i preko mikrofona, Srbima opsovao majku.
Na protestu su se obratili Hisni Gucati (iz "organizacije vetarana bivše tzv. OVK") i Ali Ahmeti, lider Demokratske unije za integraciju (DUI), koji je bio govornik i na protestima u Prištini i Tirani.
Ahmeti je u svom govoru pominjao Miloševića, Srbiju i Rusiju (Srbiju i Rusiju inače optužuju da su fabrikovale dokaze protiv lidera bivše tzv. OVK).
Na protestu su emitovane albanske "patriotske" pesme, u kojima su se pominjali bivša tzv. OVK, Drenica, Adem Jašari, Iliria...
Ovo je peti ovakav protest po redu. Prethodno su protesti održani u Prištini, Hagu, Tirani i Strazburu.
(Informer)
