MELONI PRODAJE NA AUKCIJI POKLONE STRANIH LIDERA: Tepisi, nakit, cipele od pitona, predmeti vredni više od 300 evra

Milica Ostojić

12. 12. 2025. u 17:21

UKUPNA procenjena vrednost je približno 800.000 evra, predmeti vredni više od 300 evra, jer ih po zakonu premijerka ne može zadržati za sebe, a spisak poklona će rimska aukcijska kuća „Bertolami Fine Art“, prodati najboljem ponuđaču, još se čeka objavljivanjje, a broj poklona je 270, trenutno se čuvaju u jednoj prostoriji u Palati Kiđi.

Foto Tanjug/AP

Prvi poklon je stigao od indijskog predsednika Narendre Modija, datira još sa Samita G20 na Baliju, u novembru 2022. godine, tradicionalna odeća žena iz Kerala. Čega sve nema, od statue Havijera Mileija sa motornom testerom u ruci, ljjubaznog poklona argentinskog predsednika u poseti Rimu, preko vreće pirinča iz Pakistana, do malih libijskih kamila. Tu je statua od krpe, poklon člana Demokratske sranke Mikele Emilijana. Tu je i petnaestak tepiha dobijenih tokom putovaja u Libiju i druge arapske zemlje.

Ali to nije sve, vredi i razmotriri dve metalne narukvice, četiri slike, metalnu pločicu, ogrlicu, prsten i minđuše. Tu su i plave cipele od pitona saudijskog dizajnera, vaze, nakit i kutije za nakit, pisaći sto u crvenom koferu, a takođe i šal koji je u Abu Dabiju poklonio albanski premijer Edi Rama za 48. rođendan premijerke, porcelanski servis za čaj koji joj je poklonio mađarski premijer Viktor Orban i keramička činija, poklon bivšeg predsednika SAD Džo Bajdena.

